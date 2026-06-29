Katja Krasavice: Brachten die schlimmen Taten ihres Vaters sie zu OnlyFans?

Leipzig - Katja Krasavice (29) ist bekannt dafür, ihre Sexualität auszuleben wie kaum eine andere, zeigt sich gern freizügig in ihren Musikvideos und heizt ihren Anhängern bei OnlyFans ein. Im Podcast "Take me Späti" sprach sie nun über ihre Beziehung zu dem Onlinedienst - und welche Rolle ihr Vater dabei spielte, dass sie mit OnlyFans anfing.

Katja Krasavice (29) ist dafür bekannt, sich gern freizügig zu zeigen. Das schien jedoch nicht immer der Fall gewesen zu sein. Wie sie nun enthüllte, hätten die schlimmen Taten ihres Vaters sie lange Zeit geprägt, bis sie sich entschied, den Spieß umzudrehen. © Montage: Screenshots/instagram.com/katjakrasavice

Auf das Thema zu sprechen kam die selbsternannte "Boss Bitch", als Moderatorin Sara Arslan sie fragte, ob sie auf der Plattform Sexarbeit nachgehen würde.

Katja antwortete darauf zunächst, dass sie keinen Sex habe, jedoch ihren Körper zeigen würde und konterte anschließend herausfordernd: "Willst du OnlyFans machen?"

"Ne, auf gar keinen Fall! Ich bin so gegen OnlyFans!", entfuhr es da Moderatorin Sara Arslan. "Ich kann das nicht."

Für Katja sei der Weg zu OnlyFans jedoch eng mit ihrer eigenen Geschichte verbunden. "Mein Vater war ja so ein ganz schlimmer Mann, der hat ja mit meinen Freundinnen, die minderjährig waren, schlimme Dinge gemacht, ist dann in den Knast gegangen und ich glaube, das hat meine Sexualität so ein bisschen kaputt gemacht."