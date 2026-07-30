Hat ein Stalker Katja Krasavice beim Schlafen beobachtet?

Leipzig/Berlin - Katja Krasavice (29) wurde angeblich in der Nacht von einem Fremden beim Schlafen beobachtet. Ihre beängstigende Erfahrung teilt sie in einem TikTok-Video .

Katja Krasavice (29) ist nach dieser Nacht verstört. © Montage: Screenshot/TikTok/KatjaKrasavice

"Ich hatte so eine schlimme Nacht", beginnt Katja und erzählt dann von einem Szenario, das wohl die meisten Menschen tief erschüttern würde. "Ich bin zu 99,9 Prozent der Überzeugung, dass hier jemand in meinem Penthouse war und mich beobachtet hat."

Für die halb schlafende Katja fühlte es sich nicht nach einem Einbrecher an, sondern eher nach einem Stalker, der sie beobachtete.

"Ich hab's gehört, ich hab's gespürt, ich hab's gefühlt und ich hab's auch gesehen, aber ich konnte nichts machen", so die 29-Jährige.

Ihr ist durchaus bewusst, dass es sich auch um eine Schlafparalyse gehandelt haben könnte, doch diese hatte sie in der Vergangenheit schon mehrere Male, und ihre jetzige Erfahrung habe sich anders angefühlt.