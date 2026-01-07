Geheimes Feature gelüftet: Diese Rapperin ist auf Katja Krasavices neuem Album

Leipzig - Vor zwei Tagen gab die Rapperin Katja Krasavice (29) bekannt, dass die Veröffentlichung ihres neuen Albums auf den 13. März verschoben werden muss. Grund dafür ist unter anderem ein Feature mit der "erfolgreichsten Rapperin Deutschlands" - wen genau sie damit meint, verrät Krasavice am Mittwoch in einer Hörprobe.

Das Geheimnis um Katja Krasavices Album-Gast ist gelüftet. © Montage: Screenshot/TikTok/KatjaKrasavice

Ihre Fans haben es bereits vermutet und sollten damit auch richtig liegen: Ikkimel (28) ist zu Gast auf Katjas neuem Album "Bundeskanzlerin".

Auf TikTok lud die 29-Jährige am Mittwochnachmittag eine Hörprobe aus ihrem neuen gemeinsamen Song hoch und schrieb darunter: "Die zwei krassesten B*tches Germanys".

Ihre Community feiert das Duo. "Absolute Queens", "Ich liebe alles daran" und "kann's kaum abwarten" sind nur einige der fast durchweg positiven Kommentare zu dem Video.