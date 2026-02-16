Katja Krasavice gibt intime Einblicke: So viele Personen hat sie 2025 gedatet

Leipzig - Der Beziehungsstatus von Rapperin Katja Krasavice (29) ist vielen nicht so ganz klar. Deswegen brachte sie jetzt selbst Licht ins Dunkel und veröffentlichte auf TikTok ein "2025 Dating Wrapped", also einen Rückblick auf ihr Dating-Leben im vergangenen Jahr.

In ihrem neuen TikTok-Video veröffentlichte Katja Krasavice ein "2025 Dating Wrapped". © Bildmontage: Screenshot/tiktok/@katjakrasavice

Besonders überraschend war dabei, dass Krasavice bestätigte, dass sie sieben Jahre lang in einer Beziehung war. Sie und ihr Partner waren wohl immer wieder on und off und die Rapperin hatte sich öfter getrennt.

An Weihnachten veröffentlichte sie noch ein Foto mit einem Mann und freute sich, dass sie "schon sieben Jahre zusammen sind".

In dem neuen Video stellte sie aber klar, dass jetzt endgültig alles aus ist. Er hatte ihr zwar teure Geschenke gemacht und immer alles bezahlt, das ist für Krasavice aber "Bare Minimum", also das absolute Minimum.

Für sie sprach hingegen mehr gegen die Beziehung, unter anderem, dass sie immer geheim gehalten werden musste. Es gab wohl noch weitere Kontra-Argumente gegen die langjährige Partnerschaft, aber die 29-Jährige deutete nur an: "Wenn ich das jetzt sage, kann diese Person nie wieder an die Öffentlichkeit".

Fans vermuteten zwar, dass Krasavice ihren Manager Drilon Cocaj datete, bestätigt wurde das aber nie.