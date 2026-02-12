Katja Krasavice wird Opfer von KI-Betrügern: "Würden eigene Mutter für Geld verkaufen"

Leipzig - Aktuell kursieren Videos von Rapperin Katja Krasavice (29) , in denen sie für Online-Casinos wirbt und ihre Fans auffordert, bei "Krasavices Spiel" mitzumachen. Die 29-Jährige warnte jetzt aber ausdrücklich und stellte klar: "Das ist nicht meine Stimme und die Videos sind gefakt."

Katja Krasavice (29) will ihre Fans und Follower vor der Fake-Werbung warnen. © Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice

Dahinter soll sich eine fiese Masche verstecken. "Betrüger haben Videos von mir genommen, die ich hier in Social Media geteilt habe und KI gesprochene Werbung für irgendwelche Onlinecasinos gemacht", erklärte Krasavice in ihrer Instagram-Story.

Sie habe damit aber nichts zu tun.

"Ekelhaft, was manche Betrüger für Geld alles Verlogenes machen", sagte die Ex-DSDS-Jurorin und bezeichnete die Abzocker als "ekelhafte Menschen, die ihre eigene Mutter für Geld verkaufen würden".

An ihre Fans richtete sie eine eindeutige Nachricht: "Zahlt bitte kein Geld, zockt dort nicht - ihr werdet beklaut." Ihr Anwalt kümmere sich momentan um die Betrüger-Seiten.