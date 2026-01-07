Schock für Fans: Katja Krasavices Album kommt doch nicht - das hat eine Kollegin damit zu tun
Leipzig - Eigentlich sollte "Bundeskanzlerin", das neue Album von Rapperin Katja Krasavice (29), am 30. Januar veröffentlicht werden. Daraus wird jetzt nichts.
"Wir müssen leider das Album um ein paar Wochen nach hinten schieben", sagte die Ex-DSDS-Jurorin am Montagabend auf Instagram.
Aus dem Thailand-Urlaub heraus erklärte Krasavice, dass das Album nunmehr am 13. März erscheint. Grund dafür seien unter anderem Features mit anderen Künstlern.
Laut Krasavice werden auf dem Album Songs mit "der erfolgreichsten Rapperin Deutschlands" und "dem erfolgreichsten Rapper Deutschlands" zu hören sein. Der Song mit einer Rap-Kollegin und das passende Video wurden wohl erst kürzlich aufgenommen.
Geht man nach den meisten verkauften Tonträgern und Nummer-1-Singles, ist die erfolgreichste Rapperin des Landes eigentlich Shirin David (30). Fans vermuten aber eher, dass Katja Krasavice mit ihrer Kollegin Ikkimel (28) zusammengearbeitet hat. "Diese Kombo braucht Deutschland", versprach sie.
Schon am Mittwoch soll das Geheimnis gelüftet und eine Hörprobe veröffentlicht werden.
Ist Capital Bra auf Katja Krasavices Album zu hören?
Weniger Zweifel gibt es beim Feature mit dem "erfolgreichsten Rapper". Vermutlich spielt die 29-Jährige mit dieser Bezeichnung auf Capital Bra (31) an, der als Rapper die meisten Nummer-1-Singles in Deutschland hat und mit dem Krasavice sich in den letzten Monaten häufiger online gezeigt hat.
Für diesen Song müsse noch das passende Musikvideo gedreht werden. Auch das ist noch nicht offiziell bestätigt.
Ein weiterer Grund für das neue Veröffentlichungsdatum sei laut Katja Krasavice ein Produkt in der limitierten Fan-Box. Dessen Produktion sei "sehr zeitaufwendig" und "sehr preisaufwendig" gewesen.
"Wir schaffen das nicht, den [Anm. d. R.: Inhalt] bis zum 30. Januar herauszuschicken", erklärte sie auf Instagram.
Wer die Box bestellt hat, bekommt sie automatisch statt Ende Januar ab dem 13. März zugeschickt.
Titelfoto: Bildmontage: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@katjakrasavice; David Hammersen/dpa