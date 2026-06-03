Release für Katja Krasavices neues Album mehrfach verschoben: Kommt "Bundeskanzlerin" überhaupt noch?
Leipzig - Ursprünglich sollte Katja Krasavices (29) neues Album "Bundeskanzlerin" Ende Januar veröffentlicht werden. Durch Features, unter anderem mit Rapperin Ikkimel (29), und weil ein Produkt in der limitierten Fanbox noch nicht komplett fertig war, wurde das Album auf Mitte März verschoben. Auch daraus wurde aber nichts.
Die 29-Jährige erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund, der auch ihr Manager war, und erklärte, dass sie "psychisch nicht in der Lage" war, mit ihm über die geplante Veröffentlichung und Singles zu kommunizieren.
Ein neues Veröffentlichungsdatum wurde damals aber nicht genannt und Fans fragen nun immer wieder auf Social Media: Wann kommt denn endlich das neue Album? Kommt es überhaupt noch? Und was wird aus der angekündigten limitierten Fanbox?
Krasavice bezog auf Instagram eindeutig Stellung. "Ja, das Album kommt. Ja, ihr kriegt die Fanboxen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen", erklärte sie.
"Es liegt gerade nicht an mir, es liegt auch nicht an meinem alten Management. Ich bin selber am Warten und ich bin auch richtig mad", so Krasavice weiter.
Katja Krasavice will mit dem neuen Album angreifen
Woran es genau hängt, wollte die Ex-DSDS-Jurorin nicht verraten. Sie schreibe im Moment viele E-Mails, frage nach und wolle das Album zeitnah herausbringen.
Sobald sie dazu mehr weiß, werde sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen melden.
Fans hatten kurzzeitig vermutet, dass Katja Krasavice das Album wegen ihres Ex-Managers komplett streichen könnte. Sie behauptete, dass er ihr gedroht und sie missbraucht haben soll. Die beiden sollen mehrere Jahre immer wieder on und off zusammen gewesen sein.
"Ich liebe das Album trotz der ganzen Sachen, die passiert sind", stellte die 29-Jährige klar und kündigte gleichzeitig Großes an: "Danach wird angegriffen, aber richtig".
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice