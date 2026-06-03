Release für Katja Krasavices neues Album mehrfach verschoben: Kommt "Bundeskanzlerin" überhaupt noch?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Schon zweimal wurde Katja Krasavices neues Album "Bundeskanzlerin" verschoben. Kommt es überhaupt noch? Die Rapperin bezog Stellung.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ursprünglich sollte Katja Krasavices (29) neues Album "Bundeskanzlerin" Ende Januar veröffentlicht werden. Durch Features, unter anderem mit Rapperin Ikkimel (29), und weil ein Produkt in der limitierten Fanbox noch nicht komplett fertig war, wurde das Album auf Mitte März verschoben. Auch daraus wurde aber nichts.

Im Juli 2025 kündigte Krasavice ihr Album an. Auf dem Cover sind ein Friedrich-Merz- und ein Olaf-Scholz-Double zu sehen.
Im Juli 2025 kündigte Krasavice ihr Album an. Auf dem Cover sind ein Friedrich-Merz- und ein Olaf-Scholz-Double zu sehen.  © Screenshot/instagram/@katjakrasavice

Die 29-Jährige erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund, der auch ihr Manager war, und erklärte, dass sie "psychisch nicht in der Lage" war, mit ihm über die geplante Veröffentlichung und Singles zu kommunizieren.

Ein neues Veröffentlichungsdatum wurde damals aber nicht genannt und Fans fragen nun immer wieder auf Social Media: Wann kommt denn endlich das neue Album? Kommt es überhaupt noch? Und was wird aus der angekündigten limitierten Fanbox?

Krasavice bezog auf Instagram eindeutig Stellung. "Ja, das Album kommt. Ja, ihr kriegt die Fanboxen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen", erklärte sie.

Seinetwegen! Katja Krasavice verschiebt Album erneut: "Du bist ein Frauenschläger"
Katja Krasavice Seinetwegen! Katja Krasavice verschiebt Album erneut: "Du bist ein Frauenschläger"

"Es liegt gerade nicht an mir, es liegt auch nicht an meinem alten Management. Ich bin selber am Warten und ich bin auch richtig mad", so Krasavice weiter.

Katja Krasavice will mit dem neuen Album angreifen

Passend zu ihren Alben bringt Krasavice in der Regel Fanboxen heraus. Die beinhalten das Album und besondere, limitierte Goodies.
Passend zu ihren Alben bringt Krasavice in der Regel Fanboxen heraus. Die beinhalten das Album und besondere, limitierte Goodies.  © Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice

Woran es genau hängt, wollte die Ex-DSDS-Jurorin nicht verraten. Sie schreibe im Moment viele E-Mails, frage nach und wolle das Album zeitnah herausbringen.

Sobald sie dazu mehr weiß, werde sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen melden.

Fans hatten kurzzeitig vermutet, dass Katja Krasavice das Album wegen ihres Ex-Managers komplett streichen könnte. Sie behauptete, dass er ihr gedroht und sie missbraucht haben soll. Die beiden sollen mehrere Jahre immer wieder on und off zusammen gewesen sein.

Katja Krasavice wird Opfer von KI-Betrügern: "Würden eigene Mutter für Geld verkaufen"
Katja Krasavice Katja Krasavice wird Opfer von KI-Betrügern: "Würden eigene Mutter für Geld verkaufen"

"Ich liebe das Album trotz der ganzen Sachen, die passiert sind", stellte die 29-Jährige klar und kündigte gleichzeitig Großes an: "Danach wird angegriffen, aber richtig".

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice

Mehr zum Thema Katja Krasavice: