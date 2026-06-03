Release für Katja Krasavices neues Album mehrfach verschoben: Kommt "Bundeskanzlerin" überhaupt noch?

Leipzig - Ursprünglich sollte Katja Krasavices (29) neues Album "Bundeskanzlerin" Ende Januar veröffentlicht werden. Durch Features, unter anderem mit Rapperin Ikkimel (29), und weil ein Produkt in der limitierten Fanbox noch nicht komplett fertig war, wurde das Album auf Mitte März verschoben . Auch daraus wurde aber nichts.

Im Juli 2025 kündigte Krasavice ihr Album an. Auf dem Cover sind ein Friedrich-Merz- und ein Olaf-Scholz-Double zu sehen. © Screenshot/instagram/@katjakrasavice

Die 29-Jährige erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund, der auch ihr Manager war, und erklärte, dass sie "psychisch nicht in der Lage" war, mit ihm über die geplante Veröffentlichung und Singles zu kommunizieren.

Ein neues Veröffentlichungsdatum wurde damals aber nicht genannt und Fans fragen nun immer wieder auf Social Media: Wann kommt denn endlich das neue Album? Kommt es überhaupt noch? Und was wird aus der angekündigten limitierten Fanbox?

Krasavice bezog auf Instagram eindeutig Stellung. "Ja, das Album kommt. Ja, ihr kriegt die Fanboxen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen", erklärte sie.

"Es liegt gerade nicht an mir, es liegt auch nicht an meinem alten Management. Ich bin selber am Warten und ich bin auch richtig mad", so Krasavice weiter.