Katja Krasavice macht klare Ansage: "Ich werde nie wieder in eine Beziehung gehen"
Leipzig - Katja Krasavice (29) ist seit einigen Wochen wieder Single und genießt es. Auf Instagram stellte sie jetzt klar: "Ich denke, ich werde nie wieder in eine Beziehung gehen."
Anfang März machte die Rapperin öffentlich, dass ihr Ex-Freund und ehemaliger Manager sie missbraucht haben soll. Unter anderem deswegen habe sich auch die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Bundeskanzlerin" wieder verschoben.
In ihrer Instagram-Story behauptete Krasavice am Montag, dass einige Leute ihr vorwerfen würden, die Anschuldigungen nur für Fame und Aufmerksamkeiten gemacht zu haben.
Sie wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass sie das nicht bräuchte. Sie könnte viel mehr Hype generieren, wenn sie öffentlich machen würde, mit wem sie in letzter Zeit das Bett geteilt hat.
"Männer exposen mache ich natürlich vom Herzen gern, aber nicht, wenn die weltbekannt sind und mir nichts getan haben und wir einfach eine gute Zeit hatten", sagte sie.
Darunter seien weltbekannte Personen und man würde laut ihr selbst in Asien darüber sprechen, wenn es bekannt würde.
Die 29-Jährige zeigte sich in den letzten Wochen häufiger beim Feiern, will es jetzt aber erst mal ruhiger angehen lassen, zumindest solange sie in Berlin ist. "Ich beende jetzt erst mal meine Party-Girl-Era in Berlin, weil ich war jetzt zu viel im Ausland und es ist einfach zu opferhaft hier", so Krasavice.
Krasavice soll etwas mit einem "Superstar" gehabt haben
Auch in Berlin habe sie aber etwas mit einer Person gehabt, die sehr berühmt ist. Wenn die beiden sich öffentlich zeigen würden, würde das wohl für viel Aufmerksamkeit sorgen: "Diese Person ist ein fucking Superstar, ich ja auch, aber diese Kombi aus zwei Superstars, man würde das nicht denken."
"Ich liebe es, Single zu sein", resümierte sie glücklich in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Es wird potenziell Männer geben, wo ich denke, der ist toll, aber wozu?"
Ihre Ex-Beziehung soll sieben Jahre lang gehalten haben, auch wenn die beiden immer wieder on und off waren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice