Katja Krasavice macht klare Ansage: "Ich werde nie wieder in eine Beziehung gehen"

Leipzig - Katja Krasavice (29) ist seit einigen Wochen wieder Single und genießt es. Auf Instagram stellte sie jetzt klar: "Ich denke, ich werde nie wieder in eine Beziehung gehen."

In ihrer Instagram-Story teilte Katja Krasavice (29) ihren Followern mit, wie es ihr in letzter Zeit ergangen ist. © Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice

Anfang März machte die Rapperin öffentlich, dass ihr Ex-Freund und ehemaliger Manager sie missbraucht haben soll. Unter anderem deswegen habe sich auch die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Bundeskanzlerin" wieder verschoben.

In ihrer Instagram-Story behauptete Krasavice am Montag, dass einige Leute ihr vorwerfen würden, die Anschuldigungen nur für Fame und Aufmerksamkeiten gemacht zu haben.

Sie wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass sie das nicht bräuchte. Sie könnte viel mehr Hype generieren, wenn sie öffentlich machen würde, mit wem sie in letzter Zeit das Bett geteilt hat.

"Männer exposen mache ich natürlich vom Herzen gern, aber nicht, wenn die weltbekannt sind und mir nichts getan haben und wir einfach eine gute Zeit hatten", sagte sie.

Darunter seien weltbekannte Personen und man würde laut ihr selbst in Asien darüber sprechen, wenn es bekannt würde.

Die 29-Jährige zeigte sich in den letzten Wochen häufiger beim Feiern, will es jetzt aber erst mal ruhiger angehen lassen, zumindest solange sie in Berlin ist. "Ich beende jetzt erst mal meine Party-Girl-Era in Berlin, weil ich war jetzt zu viel im Ausland und es ist einfach zu opferhaft hier", so Krasavice.