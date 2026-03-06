Seinetwegen! Katja Krasavice verschiebt Album erneut: "Ich hätte dich am liebsten umgebracht"

Leipzig - Dass Katja Krasavice (29) nicht gerade im Guten mit ihrem Ex-Partner auseinandergegangen ist, deutete die Rapperin bereits in einem TikTok-Video an . Aber wie schwer die Vorwürfe tatsächlich wiegen, dürfte viele Fans dann doch überraschen. Jetzt zieht sie ihre Konsequenzen und verschiebt den Release ihres Albums erneut.

Katja Krasavice (29) rechnet auf Instagram hart mit ihrem Ex-Partner ab. © Screenshot/Instagram/katjakrasavice

Nachdem "Bundeskanzlerin" schon einmal von Ende Januar auf den 13. März verschoben werden musste, kommt nun der erneute Schock für die Fans. Denn auch diesen Termin kann Katja nicht einhalten.

Grund dafür ist ihr Ex-Freund, der gleichzeitig auch lange Zeit ihr Manager war.

In ihrer Instagram-Story bricht die 29-Jährige jetzt ihr Schweigen und rechnet hart mit dem Mann ab.

"Ich habe gehört, ein bestimmter Ego-gekränkter, von mir in den Mülleimer geschmissener Herr will mir auf offener Straße in den Kopf schießen lassen", so Krasavice.

Die schwerwiegenden Vorwürfe feuert sie mit den Worten "Du bist verlogen, hinterhältig, gewalttätig und vor allem ein Frauenschläger" noch weiter an.

Als ihr ehemaliger Manager ist ihr Ex noch an dem neuen Album beteiligt. Doch eine Zusammenarbeit ist für Katja aktuell ausgeschlossen. "Seid mir nicht böse, aber ich bin psychisch nicht in der Lage, mit diesem Menschen, auch nicht über zweite oder dritte Personen, über die nächsten Singles etc. zu kommunizieren", schreibt sie.

Der behauptete Missbrauch habe bei ihr tiefe Spuren hinterlassen. "Ich hätte dich am liebsten umgebracht", so ihr hartes Fazit.