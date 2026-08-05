Ekel-Vorfall im Luxus-Penthouse von Katja Krasavice: "Habe den Schock des Lebens"
Berlin/Leipzig - Diesen Schrecken am frühen Morgen dürfte Rapperin Katja Krasavice (29) wohl so schnell nicht vergessen: In ihrer Luxus-Wohnung in Berlin hat sich ungebetener tierischer Besuch eingestellt - und das offenbar in großer Zahl.
"Leute, ich bin gerade aufgewacht, ich habe den Schock des Lebens", beichtet die Influencerin auf Instagram. "Mein ganzes 500-Quadratmeter-Penthouse ist über Nacht voll mit Maden! Was ist das? Sie sind überall."
Dann filmt Krasavice die wuselnden Insektenlarven auf dem hellen Linoleumboden.
Für die 29-Jährige scheint sich mit diesem Vorfall eine Reihe von merkwürdigen Geschehnissen fortzusetzen: "Erst fackelt hier das halbe Penthouse fast ab, dann beobachtet mich jemand im Schlaf und jetzt sind überall Maden!"
"Also sorry Leute, ich weiß, viele von euch haben mit Aberglauben nichts zu tun, aber ihr wisst, ich bin sehr spirituell: Das ist nicht normal! Das ist krank."
Katja Krasavice hat keine Ahnung, wo die Maden herkommen
Eine logische Erklärung für das plötzliche Auftauchen der Insekten hat die Rapperin nicht. An mangelnder Hygiene könne es jedenfalls nicht liegen: "Ihr dürft nicht vergessen, ich habe zweimal die Woche eine Putzfrau und ich putze zusätzlich noch. Hier liegt nie irgendwas auf dem Boden rum, hier sind keine alten Sachen, Müll kommt immer sofort weg. Hier ist es ultra sauber."
Zuletzt war Krasavice wegen ihrer geplanten Geburtstagsparty in die Schlagzeilen geraten, die in wenigen Tagen ansteht. Für ihre große Feier zum 30. hatte die Rapperin Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (72, CDU) höchstpersönlich eingeladen.
Titelfoto: Screenshot/katjakrasavice