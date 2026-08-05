Ekel-Vorfall im Luxus-Penthouse von Katja Krasavice: "Habe den Schock des Lebens"

Berlin/Leipzig - Diesen Schrecken am frühen Morgen dürfte Rapperin Katja Krasavice (29) wohl so schnell nicht vergessen: In ihrer Luxus-Wohnung in Berlin hat sich ungebetener tierischer Besuch eingestellt - und das offenbar in großer Zahl.

Auf dem Boden ihres Berliner Penthouse tummeln sich zahlreiche Maden. © Screenshot/katjakrasavice

"Leute, ich bin gerade aufgewacht, ich habe den Schock des Lebens", beichtet die Influencerin auf Instagram. "Mein ganzes 500-Quadratmeter-Penthouse ist über Nacht voll mit Maden! Was ist das? Sie sind überall."

Dann filmt Krasavice die wuselnden Insektenlarven auf dem hellen Linoleumboden.

Für die 29-Jährige scheint sich mit diesem Vorfall eine Reihe von merkwürdigen Geschehnissen fortzusetzen: "Erst fackelt hier das halbe Penthouse fast ab, dann beobachtet mich jemand im Schlaf und jetzt sind überall Maden!"

"Also sorry Leute, ich weiß, viele von euch haben mit Aberglauben nichts zu tun, aber ihr wisst, ich bin sehr spirituell: Das ist nicht normal! Das ist krank."