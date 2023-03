Katja Krasavice über Schmerzen bei erster Nasen-OP: "Ich dachte, ich werde geschlachtet!"

Berlin - In der zweiten Folge ihres neuen Podcasts "Queen of Bitches" spricht Katja Krasavice (26) über ihre zahlreichen Schönheits-OPs.

Besonders emotional sind für sie die Erinnerungen an ihre allererste Operation im Alter von 18 Jahren: "Das war das wichtigste in meinem Leben für mich."

Wie zu erwarten war, verlor die volljährige Katja dann keine Zeit und legte sich für ihre allererste OP unters Messer. Das Problem: Da sie damals nicht viel Geld hatte, ging sie zu einer günstigeren, aber dafür "nicht so guten" Ärztin in Tschechien. Zur Betäubung bekam sie mehrere Stäbe in die Nasenlöscher gesteckt: "Ich hab so geheult, das tat so krank weh, ich dachte, ich werde geschlachtet!"

Viel schlimmer jedoch war für Katja die psychische Last durch das Mobbing und ihr geringes Selbstwertgefühl, sodass für sie kein anderer Weg als die Nasen-Operation in Betracht kam.

Heute blickt sie jedoch kritisch auf den Eingriff, war im Nachhinein unzufrieden und ließ ihre Nase Jahre später erneut operieren, um die Schäden der ersten OP auszubessern.