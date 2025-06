Mann gibt eine Viertelmillion für Katja Krasavice aus

Bekannt wurde Krasavice (28) durch ihren You-Tube-Kanal und ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother". © Christoph Soeder/dpa

"Ich schwöre euch, ich hasse Männer manchmal so sehr", sagt Krasavice am Montag zu Beginn ihres Videos auf TikTok.

"Aber ich sage euch ehrlich, manchmal liebe ich Männer auch über alles." Dann nennt das Erotik-Modell den Namen "Philipp" und kündigt an, etwas zu veröffentlichen, was es so, weder in der Schweiz, noch in Österreich oder Deutschland bisher gegeben habe.

Zwar seien da viele Männer, die auf ihrer "Spaßseite" tagtäglich durchdrehen würden, dieser Follower übertreffe dabei jedoch alle anderen: "Und zwar hat Philipp eine Viertelmillion, nur für mich auf meinem Spaßprofil für meinen Content ausgegeben." Dann zeigt Krasavice einen Screenshot, der die Zahlungen ihres wohl größten Fans auflistet.

Demnach hat der treue Kunde allein 110.564 Dollar für private Chats mit Katja locker gemacht. Hinzukommen 142.185 Dollar an Trinkgeldern sowie 624 Dollar für Abos. In Euro umgerechnet wären die 253.000 Dollar insgesamt etwa 221.000 Euro. Da die Plattform mit Bezahlschranke jedoch aus den USA stammt, werden die Erträge in Dollar beglichen und abgerechnet.