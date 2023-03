Militante Veganerin richtet Disstrack gegen Katja Krasavice: "Feminismus predigen, aber Femizide begehen!"

"Katja, Feminismus predigen, aber Femizide begehen. Ich frag mich: Hättest Du sie verteidigt, wäre der Name dieser Kuh Jill gewesen?", singt Raffaela in ihrem Clip.

Als "Die Militante Veganerin" nämlich im Casting auf die Jury traf und ihren Song "Was Du Nicht Willst" performte, gab es eine rege Diskussion darüber, ob man denn nun Fleisch essen dürfe oder nicht - alle vier Mitglieder der Jury, darunter auch Katja, gaben an, nicht vegan zu leben.

Darin richtete sich die 27-Jährige direkt gegen die Rapperin und prangerte deren Doppelmoral an: So habe Katja zwar Kandidatin Jill Lange (22) gegen die Beleidigungen von Dieter Bohlen verteidigt , gegenüber weiblichen Tieren lege sie jedoch nicht so viel Solidarität an den Tag.

Am Mittwochabend veröffentlichte Raffaela einen neuen Song mit dem Titel "Free the Zitze" auf YouTube.

Und es geht noch weiter: "Free the nipple und so weiter, Katja wünschte, wir wären freier. Aber 'Free the Zitze' geht dann wohl doch zu weit", so Raffaela in ihrem Track.

Katja selbst hat sich über den "Disstrack" gegen sie noch nicht geäußert - am frühen Morgen postete sie nur ein Bild von zwei wilden Hasen in der Stadt in ihrer Instagram-Story und versah es mit den Worten "Ein Herz für Hasen".

"Die Militante Veganerin" stammt aus Österreich und hat als Ärztin gearbeitet, bevor sie sich komplett dem Tierrechts-Aktivismus widmete. Ihre Videos, in denen sie unter anderem Menschen auf offener Straße mit dem Veganismus und den Folgen der Fleischproduktion konfrontiert, werden mittlerweile tausendfach geklickt.

An ihrer direkten Art scheiden sich die Geister.