Spuck-Attacke auf Katja Krasavices Auto: "An die Person, die das gemacht hat ..."

In ihrer aktuellen Instagram-Story meldet sich die Musikerin aus einem Parkhaus bei ihren Fans. Sie habe eigentlich gerade in ihr Auto einsteigen wollen, doch bevor sie im Wagen Platz nehmen konnte, habe sie am Fenster der Fahrerseite etwas entdeckt: "Das ist so ekelhaft, mir hat einfach jemand hier an die Scheibe gespuckt", erklärt die 27-Jährige und filmt die Hinterlassenschaft am Glas des schwarzen Geländewagens.

Daraufhin richtet sich die Wahl-Berlinerin direkt an den Verantwortlichen: "An die Person, die das gemacht hat: Ich wünsche dir nur das Beste, Gesundheit, dass du auch irgendwann mal ein Auto fährst mit 800 fu**ing PS, das um die 500.000 Euro kostet."

Von dem Speichel-Angriff lässt sich die SUV-Fahrerin offenbar nicht weiter beirren: "Egal, was du hier machst, ich werde dennoch eine Rich Bitch sein - und das wird abgewaschen", verkündet sie.