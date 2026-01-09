El Hotzo bereut Bekenntnis zur Untreue: "Würde ich heute nicht mehr so schreiben"

Berlin - Comedy-Autor und Satiriker Sebastian Hotz alias " El Hotzo " (29) hat öffentliche Äußerungen über sein Verhalten in Beziehungen in dieser Form als "Fehler" bezeichnet.

Sebastian Hotz alias "El Hotzo" (29) würde heute einiges anders machen. © Hendrik Schmidt/dpa

Über ein Social-Media-Bekenntnis im Dezember 2024 über Betrug und Lügen in Partnerschaften sagte er dem "Spiegel": "Also ich würde dieses Statement so heute nicht mehr schreiben oder überhaupt nicht mehr schreiben, weil ich glaube, diese Öffentlichkeit dessen hat niemandem geholfen, das irgendwie zu verarbeiten."

Hotz hatte Ende 2024 in einem Post auf X zugegeben, Ex-Partnerinnen betrogen zu haben.

"Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert", schrieb er damals.

Dem "Spiegel" sagte er nun dazu: "Ich habe mich in meinen 20ern wie ein Arschloch verhalten in Beziehungen." Er sei damals aufgrund privaten Drucks und des "Gefühls, dass ich mit allem bisschen aufräumen muss", an die Öffentlichkeit getreten.

Hotz gab an, die Auswirkungen seines Geständnisses unterschätzt zu haben. Er habe "komplett falsch eingeschätzt, wie sehr das interessant ist bei mir".