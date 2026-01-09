El Hotzo bereut Bekenntnis zur Untreue: "Würde ich heute nicht mehr so schreiben"

Comedy-Autor Sebastian Hotz alias "El Hotzo" hat öffentliche Äußerungen über sein Verhalten in Beziehungen in dieser Form als "Fehler" bezeichnet.

Von Marie Kerres

Berlin - Comedy-Autor und Satiriker Sebastian Hotz alias "El Hotzo" (29) hat öffentliche Äußerungen über sein Verhalten in Beziehungen in dieser Form als "Fehler" bezeichnet.

Sebastian Hotz alias "El Hotzo" (29) würde heute einiges anders machen.
Sebastian Hotz alias "El Hotzo" (29) würde heute einiges anders machen.  © Hendrik Schmidt/dpa

Über ein Social-Media-Bekenntnis im Dezember 2024 über Betrug und Lügen in Partnerschaften sagte er dem "Spiegel": "Also ich würde dieses Statement so heute nicht mehr schreiben oder überhaupt nicht mehr schreiben, weil ich glaube, diese Öffentlichkeit dessen hat niemandem geholfen, das irgendwie zu verarbeiten."

Hotz hatte Ende 2024 in einem Post auf X zugegeben, Ex-Partnerinnen betrogen zu haben.

"Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert", schrieb er damals.

Urlaub endet hot: RTL-Moderatorin Laura Wontorra raubt im Bikini Fans den Atem
Promis & Stars Urlaub endet hot: RTL-Moderatorin Laura Wontorra raubt im Bikini Fans den Atem

Dem "Spiegel" sagte er nun dazu: "Ich habe mich in meinen 20ern wie ein Arschloch verhalten in Beziehungen." Er sei damals aufgrund privaten Drucks und des "Gefühls, dass ich mit allem bisschen aufräumen muss", an die Öffentlichkeit getreten.

Hotz gab an, die Auswirkungen seines Geständnisses unterschätzt zu haben. Er habe "komplett falsch eingeschätzt, wie sehr das interessant ist bei mir".

El Hotzo kritisiert öffentliches Echo auf damalige Äußerungen

El Hotzo findet heute, dass sein Privatleben nicht an die Öffentlichkeit gehört.
El Hotzo findet heute, dass sein Privatleben nicht an die Öffentlichkeit gehört.  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Er kritisierte aber auch das öffentliche Echo, das auf ihn "etwas absurd" wirkte, "weil ich kann mir keine Welt vorstellen, in der mein Privatleben derart viel Raum einnehmen sollte in der Öffentlichkeit".

Hotz ist nach eigener Aussage inzwischen privat so glücklich "wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben" und seit fast zwei Jahren in einer Beziehung.

"Ich glaube, wenn all das nötig war, um an diesen Punkt zu kommen, und wenn all das so eine gewisse Genugtuung verschafft hat, denen (...) ich wehgetan habe, dann ist das so."

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: