Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau knutschend auf Jacht erwischt

Santa Barbara (USA) - Seit Wochen rätseln Fans, ob Katy Perry (40) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) nun ein Paar sind oder nicht. Jetzt kommen neue Details ans Licht.

Um Katy Perry (40) ranken sich aktuell viele Liebesgerüchte. © Michael Tran/AFP

Auf Fotos, die aktuell im Netz kursieren, sind die Sängerin und der Politiker gemeinsam auf einer Jacht vor Santa Barbara in Kalifornien zu sehen, wie sie miteinander turteln - und sich tatsächlich küssen.

Veröffentlicht wurden die Bilder von der britischen Zeitung "Daily Mail". Demnach stammen die Aufnahmen von einem Touristen, der die Szene zufällig beobachtete.

"Sie legte mit ihrem Boot neben einem kleinen öffentlichen Walbeobachtungsboot an, dann fingen sie an, sich zu küssen", kommentiert der Amateur-Paparazzi seine Fotos, die nun um die Welt gehen.

Gerüchte darüber, dass Perry und Trudeau ein Paar sein könnten, kursieren bereits seit dem Sommer, nachdem sie mehrfach gemeinsam gesichtet worden sein sollen - etwa beim gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant.