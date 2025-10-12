Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau knutschend auf Jacht erwischt
Santa Barbara (USA) - Seit Wochen rätseln Fans, ob Katy Perry (40) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) nun ein Paar sind oder nicht. Jetzt kommen neue Details ans Licht.
Auf Fotos, die aktuell im Netz kursieren, sind die Sängerin und der Politiker gemeinsam auf einer Jacht vor Santa Barbara in Kalifornien zu sehen, wie sie miteinander turteln - und sich tatsächlich küssen.
Veröffentlicht wurden die Bilder von der britischen Zeitung "Daily Mail". Demnach stammen die Aufnahmen von einem Touristen, der die Szene zufällig beobachtete.
"Sie legte mit ihrem Boot neben einem kleinen öffentlichen Walbeobachtungsboot an, dann fingen sie an, sich zu küssen", kommentiert der Amateur-Paparazzi seine Fotos, die nun um die Welt gehen.
Gerüchte darüber, dass Perry und Trudeau ein Paar sein könnten, kursieren bereits seit dem Sommer, nachdem sie mehrfach gemeinsam gesichtet worden sein sollen - etwa beim gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant.
Katy Perry und Justin Trudeau hüllen sich in Schweigen
Zudem hatte ein angeblicher Insider verraten, dass sich beide sehr füreinander interessieren würden, auch wenn noch unklar sei, "wohin das führen wird".
Bestätigt ist die sich anbahnende Liebelei aber auch jetzt noch nicht: Trotz der vielsagenden Fotos hüllen sich die Sängerin und der Politiker noch in Schweigen.
Titelfoto: Bildmontage: Justin Tang/The Canadian Press via AP/dpa, Michael Tran/AFP