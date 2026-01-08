Katy Perry mit echtem Liebesbeweis an ihren Justin
Montecito (USA) - Popstar Katy Perry (41) schwebt im siebten Himmel. Auf Instagram zeigt sie offen wie nie, wie verliebt sie in Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (54) ist.
Die beiden Promis waren ab dem Sommer 2025 immer wieder turtelnd gesichtet worden. Seit Ende 2025 sind sie offiziell ein Paar - und offenbar überglücklich!
Im neuesten Instagram-Beitrag der US-Sängerin ("I Kissed a Girl", "Firework") teilt sie private Momente von ihren Weihnachtstagen mit ihren Fans. Wo genau die Fotos aufgenommen wurden, verrät Katy nicht.
Viel wichtiger ist aber auch der Inhalt: Auf einem Bild küsst sie Justin Trudeau zärtlich auf den Hals. So intim haben sich Popstar und Politiker noch nie zusammen gezeigt ...
Auf einem anderen Foto trägt Perry ein goldenes Ahornblatt als Kettenanhänger - eindeutig eine Hommage an den Kanadier.
Erst kurz vor Beginn der Turtelei mit Trudeau hatten Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom (48) ihre Trennung bekanntgegeben.
Wohl Tochter Daisy (5) zuliebe verbrachten sie die Feiertage teils auch gemeinsam. Auf einem Foto ist ein gedeckter Tisch mit Namensschildern von Katy, Orlando und Daisy zu sehen.
Trotz Liebesglück mit dem kanadischen Politiker bleibt eine harmonische Beziehung zu ihrem Ex und das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter also eine Priorität im Leben von Katy Perry.
Titelfoto: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Andy Von Pip, Instagram: katyperry