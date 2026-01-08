Katy Perry mit echtem Liebesbeweis an ihren Justin

Montecito (USA) - Popstar Katy Perry (41) schwebt im siebten Himmel. Auf Instagram zeigt sie offen wie nie, wie verliebt sie in Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (54) ist.

Sängerin Katy Perry (41) und der kanadische Premierminister Justin Trudeau (54) sind ein Paar. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Andy Von Pip, Instagram: katyperry

Die beiden Promis waren ab dem Sommer 2025 immer wieder turtelnd gesichtet worden. Seit Ende 2025 sind sie offiziell ein Paar - und offenbar überglücklich!

Im neuesten Instagram-Beitrag der US-Sängerin ("I Kissed a Girl", "Firework") teilt sie private Momente von ihren Weihnachtstagen mit ihren Fans. Wo genau die Fotos aufgenommen wurden, verrät Katy nicht.

Viel wichtiger ist aber auch der Inhalt: Auf einem Bild küsst sie Justin Trudeau zärtlich auf den Hals. So intim haben sich Popstar und Politiker noch nie zusammen gezeigt ...

Auf einem anderen Foto trägt Perry ein goldenes Ahornblatt als Kettenanhänger - eindeutig eine Hommage an den Kanadier.