Mutmaßlicher sexueller Übergriff: Polizei ermittelt gegen Katy Perry

Melbourne (Australien) - Nach Vorwürfen wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs ermittelt die Polizei in Australien gegen Popstar Katy Perry (41, "I Kissed a Girl"). Das berichteten mehrere australische Medien unter Berufung auf die Behörden im Bundesstaat Victoria.

Die australische Polizei ermittelt gegen US-Popstar Katy Perry (41). © Gene J. Puskar/AP/dpa

"Da die Ermittlungen noch andauern, wären weitere Kommentare zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen", zitierte der Sender 9News einen Polizeisprecher.

Die australische Schauspielerin Ruby Rose (40) hatte zuvor in einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf der Social-Media-Plattform Threads geschrieben, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtclub in Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang 20 war. Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen.

In einem neuen Post vom Dienstagabend (Ortszeit) schrieb Rose, sie habe ihre Aussagen bei der Polizei abgeschlossen und könne sich nun nicht weiter öffentlich äußern.

"Das bedeutet, dass ich nicht mehr kommentieren, Beiträge teilen oder öffentlich über diese Fälle oder die beteiligten Personen sprechen kann", betonte sie. Die sei eine Standardvorgabe der Polizei.