"Leichtfertige Lügen": Katy Perry des sexuellen Übergriffs beschuldigt
Los Angeles (USA) - Schauspielerin Ruby Rose (40) erhebt öffentlich schwere Vorwürfe gegen Popstar Katy Perry (41)! Im Netz schildert sie einen sexuellen Übergriff, der gut 20 Jahre zurückliegt.
Rose, die den meisten aus der Serie "Orange Is the New Black" bekannt sein dürfte, schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der Vorfall in einem Club im australischen Melbourne ereignet habe. Sie sei damals Anfang 20 gewesen.
Auslöser war ein Post des Online-Magazins "Complex Music", in dem Perry erwähnt wird. Rose reagierte darauf mit den Vorwürfen: "Katy Perry hat mich im Spice-Market-Nachtclub in Melbourne sexuell belästigt. Wen interessiert schon, was sie denkt?"
In einem folgenden Post schrieb die 40-Jährige, dass es beinahe zwei Jahrzehnte gedauert hätte, ehe sie über den Vorfall öffentlich reden konnte.
"Obwohl ich unendlich dankbar bin, dass ich es geschafft habe, meine Stimme zu finden, zeigt es doch, welch gravierende Auswirkungen Traumata und sexuelle Übergriffe haben", heißt es weiter.
Katy Perry weist Anschuldigungen zurück
In einem Kommentar, der auf Threads inzwischen gelöscht wurde, schilderte Ruby den Übergriff: "Sie hat mich nicht geküsst. Sie sah, wie ich mich auf dem Schoß meines besten Freundes ausruhte, um ihr aus dem Weg zu gehen, und beugte sich hinunter, zog ihre Unterwäsche zur Seite und rieb ihre widerliche Vagina an meinem Gesicht, bis ich die Augen aufriss und mich auf sie übergab."
Anschließend habe die Australierin den Vorfall zu einer "lustigen kleinen Betrunkenengeschichte" umgedeutet, da sie nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte.
Später habe die "Firework"-Interpretin Rose bei ihrem US-Visum geholfen, deshalb hielt sie die Sache geheim. "Aber ich habe euch ja gesagt, dass sie kein guter Mensch ist."
Inzwischen ließ Perry über einen Sprecher gegenüber Page Six verlauten: "Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen gegen Katy Perry sind nicht nur kategorisch falsch, sondern gefährliche und leichtfertige Lügen."
Und weiter: "Frau Rose ist dafür bekannt, in den sozialen Medien wiederholt schwere öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben, die von den Betroffenen wiederholt zurückgewiesen wurden."
Titelfoto: Bildmontage: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa / Evan Agostini/Invision/AP/dpa