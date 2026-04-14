"Leichtfertige Lügen": Katy Perry des sexuellen Übergriffs beschuldigt

Los Angeles (USA) - Schauspielerin Ruby Rose (40) erhebt öffentlich schwere Vorwürfe gegen Popstar Katy Perry (41)! Im Netz schildert sie einen sexuellen Übergriff, der gut 20 Jahre zurückliegt.

Schauspielerin Ruby Rose (40, Foto) beschuldigt Sängerin Katy Perry der sexuellen Belästigung. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Rose, die den meisten aus der Serie "Orange Is the New Black" bekannt sein dürfte, schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der Vorfall in einem Club im australischen Melbourne ereignet habe. Sie sei damals Anfang 20 gewesen.

Auslöser war ein Post des Online-Magazins "Complex Music", in dem Perry erwähnt wird. Rose reagierte darauf mit den Vorwürfen: "Katy Perry hat mich im Spice-Market-Nachtclub in Melbourne sexuell belästigt. Wen interessiert schon, was sie denkt?"

In einem folgenden Post schrieb die 40-Jährige, dass es beinahe zwei Jahrzehnte gedauert hätte, ehe sie über den Vorfall öffentlich reden konnte.

"Obwohl ich unendlich dankbar bin, dass ich es geschafft habe, meine Stimme zu finden, zeigt es doch, welch gravierende Auswirkungen Traumata und sexuelle Übergriffe haben", heißt es weiter.