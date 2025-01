"Katzenfrau" Jocelyn Wildenstein ist tot: Ihr Verlobter fand sie leblos im Bett!

Mit ihrem besonderen Aussehen spaltete die Schweizerin die Meinungen. © Screenshot/Instagram/jocelynewildenstein

Weltweite Bekanntheit erlangte die Schweizerin durch ihr markantes, katzenähnliches Aussehen, das sie zahlreichen Schönheitsoperationen zu verdanken hatte. Umgerechnet etwa 3,5 Millionen Euro soll die "Katzenlady" für Eingriffe auf den Tisch gelegt haben.

Sie hinterlässt ihre beiden Kinder Diane und Alec Jr., die aus ihrer ersten Ehe mit dem berühmten Kunsthändler Alec N. Wildenstein (†67) stammen. Seit 2003 war sie mit Lloyd Klein liiert, mit dem sie zuletzt auch verlobt war.

Doch ihre Beziehung war alles andere als harmonisch. So schlitzte sie den französisch-kanadischen Designer 2016 mit einer Schere auf und verletzte ihn im Gesicht und an der Brust. Nur wenige Tage später holte dieser zum Gegenschlag aus und griff sie in ihrem Apartment an.

Ihrer Liebe taten die Handgreiflichkeiten jedenfalls keinen Abbruch. "Wir waren ein großartiges Paar. Sie war so glücklich", erklärte Klein gegenüber RTL.