Kaulitz-Brüder auf dem Berliner CSD: Tokio Hotel als Headliner angekündigt!

Berlin - Mehr als 500.000 Menschen werden zur diesjährigen Pride Demonstration auf dem Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwartet. Auf der Bühne sollen dabei unter anderem die Mega-Stars von Tokio Hotel stehen!

Mit der Band Tokio Hotel haben die Veranstalter des 45. CSD in Berlin einen Mega-Headliner angekündigt. © Gerald Matzka/dpa

Die Paarung von CSD und Tokio Hotel könnte wohl nicht besser passen: So gilt der schillernde Band-Leader Bill Kaulitz (33) als queere Ikone und macht sich schon länger für die Belange von LGBTQ stark. In der Vergangenheit sah sich der Zwillingsbruder von Gitarrist Tom Kaulitz (33) selbst vielfach Anfeindungen ausgesetzt.

Neben Tokio Hotel sollen in diesem Jahr auch die Berliner Rocklegenden von Ton Steine Scherben mit dabei sein, der Band des verstorbenen "Königs von Deutschland" Rio Reiser (†46).

Der 45. Christopher Street Day in Berlin wird am 22. Juli vom CSD-Vorstand und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU) um 11.30 Uhr an der Leipziger Straße eröffnet.

Wie in jedem Jahr setzt sich die Parade ab 12 Uhr für die Belange von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Intergeschlechtlichen und allen anderen queeren Menschen ein.

Mit dabei sind 77 Fahrzeuge und mehr als 100 Fußgruppen. Mehr als eine halbe Million Feiernde werden erwartet.