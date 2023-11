Kaum wiederzuerkennen: So sieht "Lieblingsmensch"-Namika nicht mehr aus

Frankfurt am Main - Das kann man getrost eine krasse Verwandlung nennen: Sängerin Namika (32) hat sich kürzlich auf Instagram zurückgemeldet - und dabei direkt für jede Menge Wirbel gesorgt. Dabei ging es aber keinesfalls um neue Musik.

Seit eh und je kannte man Sängerin Namika (32) lediglich mit langer Lockenmähne. Diese gehört vorerst der Vergangenheit an. © Montage: Tobias Hase/dpa, Instagram/namikamusik

Rund ein halbes Jahr war es auf dem Instagram-Account der gebürtigen Frankfurterin mucksmäuschenstill gewesen. In der vergangenen Woche wartete die "Lieblingsmensch"-Interpretin dann mit einem Selfie aus dem Auto auf. Dabei war ihre markante Brille keinesfalls das Auffälligste.

Denn die Musikerin, die man bislang stets nur mit langer Lockenmähne kannte, präsentierte sich mit raspelkurzen Haaren. Dem Schnappschuss mit neuer Frisur fügte sie die kurze, aber vielseitig interpretierbare Caption "New me, new life", sprich "neues Leben, neues Ich" hinzu.

Ob mit dem radikalen Umstyling beim Friseur auch weitere einschneidende Änderungen in Namikas Leben einhergingen, ließ die Sängerin bislang offen. Fest steht jedoch, dass ihre über 116.000 Follower die krasse Verwandlung ausnahmslos feierten. Kommentare wie "sieht super aus" oder "Oha, wie schön sie aussieht" waren unter dem Post vom vergangenen Dienstag keine Seltenheit.

Der ein oder andere war dann aber doch etwas traurig, die 32-Jährige vorerst nicht mehr mit ihrer markanten Haarpracht zu sehen. Namika selbst scheint sich in ihrer Haut sowie mit ihrem Haar aber über alle Maßen wohl zu fühlen.

Nicht umsonst schob sie wenige Tage später noch ein weiteres Instagram-Foto hinterher, welches sie ebenfalls in Nahaufnahme sowie mit ihrer Katze auf dem Arm zeigte.