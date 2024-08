"KDRS"-Star Cecilia Asoro vor Scherbenhaufen ihrer Beziehung: "Gehen getrennte Wege!"

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Cecilia Asoro (28) immer wieder intime Einblicke in ihr Leben. © Instagram/ceciliaasoro (Screenshot)

Denn, wie die 28-Jährige am Sonntag via Instagram mitteilt hat, steht ihre Beziehung mit dem Finnen vor dem Aus.

"Zurzeit durchlebe ich eine schwierige Phase, da Jegu und ich uns eigentlich dazu entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen", berichtet die "Germany's Next Topmodel"-Bekanntheit.

Hauptgrund für diese schwierige Entscheidung seien unterschiedliche "Love Languages" gewesen, meint Cecilia, wodurch beide zur Erkenntnis gelangt seien, "uns nicht dauerhaft glücklich machen zu können."

Momentan stehe die Chaos-Queen an einem Punkt, an dem sie nicht wissen würde, wie es nun weitergehen soll. "Doch ich weiß, dass wir uns so sehr lieben, dass wir - egal, was passiert - immer verstehen werden, warum wir uns so tief verbunden fühlen", betont Cecilia.