Keanu Reeves bei Ausstellungseröffnung in Nürnberg

Nürnberg - Hollywoodstar Keanu Reeves (61) hat sich in Nürnberg die Ausstellung seiner Partnerin Alexandra Grant (53) angeschaut. Es ist die erste Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland.

Hollywoodstar Keanu Reeves (61, r.) feiert mit seiner Partnerin Alexandra Grant (53) ihre erste Einzelausstellung in Deutschland. © Daniel Löb/dpa

Das Paar besichtigte diese kurz vor der offiziellen Eröffnung im Neuen Museum Nürnberg und war auch später beim öffentlichen Teil dabei.

Die Gäste applaudierten den beiden laut und schossen Fotos mit ihren Smartphones. Während der Eröffnungsrede am Donnerstagabend hielten Grant und Reeves auf ihren Plätzen in der ersten Reihe Händchen und lächelten sich immer wieder zu.

Grant und der Schauspieler Reeves ("Matrix") zeigen sich seit 2019 gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit.

Zusammen haben sie zwei Bücher veröffentlicht und einen Verlag mitgegründet, der sich auf künstlerische Publikationen konzentriert. Grant arbeitet in Los Angeles und Berlin.

Für die Ausstellung "Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben" hat Grant acht neue großformatige Gemälde geschaffen, die auf literarischen Texten von acht Autorinnen basieren.