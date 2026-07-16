Irrer Gewichtsverlust bei Ex-Dschungel-Star Jolina Mennen: Hundefutter sorgt für Irritationen
Bremen - Jolina Mennen (33) wog vor anderthalb Jahren noch 110 Kilogramm. Jetzt präsentierte die Influencerin ihren Gewichtsverlust.
"Ich habe mittlerweile 37 Kilogramm abgenommen und bin hier gerade beim Hundefutterkaufen. Was das miteinander zu tun hat, zeige ich euch jetzt", sagt die 33-Jährige zu Beginn eines am Mittwoch veröffentlichten Instagram-Reels.
Die schlimmen Befürchtungen, die dieser Start ins Video bei einigen Betrachtern wahrscheinlich ausgelöst haben dürfte, entkräftete Mennen sogleich wieder.
"Einer von diesen Säcken wiegt zwölf Kilogramm. Das heißt, ich habe nicht einen davon, nicht zwei davon, sondern sage und schreibe drei Stück davon abgenommen", so Mennen, die sichtlich Probleme mit dem Stemmen der Futtersäcke hat.
"Oh mein Gott, so bin ich durch die Gegend gelaufen. Oh mein Gott, ist das schwer. Da muss ich sagen, es ist so schon ein bisschen leichter", schnauft sie.
Ihre erstaunliche Abnahme begann mit einer Bewerbung bei einer Gesundheitsversicherung, die Mennen als fettleibig einstufte. Als der Schock verdaut war, stellte sie ihr Leben radikal auf den Kopf.
Damals brachte die Influencerin noch 110 Kilogramm auf die Waage, heute sind es 73.
Verzicht auf Alkohol, hin zu veganer Ernährung
"Es war ein Prozess, es ging nicht von heute auf morgen", sagt die Bremerin im RTL-Interview. "Ich mache zwei bis drei Stunden Sport am Tag und seit ein paar Monaten ernähre ich mich auch vegan. Das hat auch etwas dazu beigetragen, weil ich einfach viel mehr für mich selbst koche und bewusster esse als einfach - husch - zwischendurch."
Der entscheidende Faktor ist aber ein anderer. "Mein Hauptschritt war im ersten Moment, dass ich mit dem Alkohol aufgehört habe. Das hat bei mir einfach eine riesige Veränderung gebracht", so Mennen.
Auf eine Abnehmspritze hat die 33-Jährige nach eigenen Angaben komplett verzichtet.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/jolinamennen