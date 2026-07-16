Irrer Gewichtsverlust bei Ex-Dschungel-Star Jolina Mennen: Hundefutter sorgt für Irritationen

Bremen - Jolina Mennen (33) wog vor anderthalb Jahren noch 110 Kilogramm. Jetzt präsentierte die Influencerin ihren Gewichtsverlust.

Jolina Mennen (33) hat über ein Drittel ihres Körpergewichts verloren. © Bildmontage: Instagram/jolinamennen

"Ich habe mittlerweile 37 Kilogramm abgenommen und bin hier gerade beim Hundefutterkaufen. Was das miteinander zu tun hat, zeige ich euch jetzt", sagt die 33-Jährige zu Beginn eines am Mittwoch veröffentlichten Instagram-Reels.

Die schlimmen Befürchtungen, die dieser Start ins Video bei einigen Betrachtern wahrscheinlich ausgelöst haben dürfte, entkräftete Mennen sogleich wieder.

"Einer von diesen Säcken wiegt zwölf Kilogramm. Das heißt, ich habe nicht einen davon, nicht zwei davon, sondern sage und schreibe drei Stück davon abgenommen", so Mennen, die sichtlich Probleme mit dem Stemmen der Futtersäcke hat.

"Oh mein Gott, so bin ich durch die Gegend gelaufen. Oh mein Gott, ist das schwer. Da muss ich sagen, es ist so schon ein bisschen leichter", schnauft sie.

Ihre erstaunliche Abnahme begann mit einer Bewerbung bei einer Gesundheitsversicherung, die Mennen als fettleibig einstufte. Als der Schock verdaut war, stellte sie ihr Leben radikal auf den Kopf.

Damals brachte die Influencerin noch 110 Kilogramm auf die Waage, heute sind es 73.