Popoklatscher und Machos: Gaby Köster packt über die Anfänge ihrer RTL-Karriere aus

München/Köln - Ab dem 16. Juli läuft der Dokumentarfilm "Was haben wir gelacht" im Kino . Der Streifen behandelt das Frauenbild in deutschen TV-Shows der 1990er- und frühen 2000er-Jahre. Mittendrin: Gaby Köster (64).

Gaby Köster (64) ist seit ihrem Schlaganfall im Jahr 2008 auf einen Rollstuhl angewiesen. © Caroline Seidel/dpa

Für die 64-Jährige ist es das Comeback auf der großen Bühne. Bis zu ihrem Schlaganfall (2008) zählte Köster zu den erfolgreichsten und lustigsten Frauen der Comedy-Szene. Danach verschwand sie aus dem Rampenlicht, ist heute auf einen Rollstuhl angewiesen.

In der damaligen Zeit galt die Kölnerin als Pionierin ihres Fachs, war zum Beispiel meist die einzige Frau in der RTL-Show "7 Tage, 7 Köpfe". Doch wie wurde hinter den Kulissen mit ihr umgegangen? Das verriet die Kult-Blondine jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

"Die Kollegen von '7 Tage, 7 Köpfe' waren total süß zu mir hinter der Bühne, weil ich da eben auch Angst hatte. Und die haben mich dann gedrückt und so. Und die haben gesagt: 'Die tun dir da draußen nichts, mach einfach und fertig'", erinnerte sich Köster.

Ergänzend fügte sie noch hinzu: "Das war superklasse und dass das Machos waren, das war mir ja egal. Ich hatte meine Ausbildung in der Kneipe gemacht und da ist das an der Tagesordnung." Rückblickend habe sie der Job bestens auf ihre TV-Karriere vorbereitet.