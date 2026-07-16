Tod von "Jurassic Park"-Star: Jetzt ist klar, woran Sam Neill (†78) gestorben ist

Sydney (Australien) - Drei Tage nach dem Tod von "Jurassic Park"-Star Sam Neill (†78) ist nun öffentlich geworden, woran er so plötzlich verstorben ist.

Sam Neill (†78) starb am Montag an einer Lungenentzündung. © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sein Agent Philip Grenz bestätigte am Donnerstag gegenüber "PageSix", dass Neill an einer Lungenentzündung gestorben ist. Der Schauspieler verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie.

"Bevor er erkrankte, hatte Sam dank einer neuen Behandlungsmethode namens CAR-T-Therapie tapfer gegen sein Lymphom gekämpft und es besiegt", so Grenz weiter.

Neill war zuvor an Krebs erkrankt, nach fünf Jahren kam die Meldung, dass er krebsfrei sei. Drei Monate später folgte die Lungenentzündung.

Da nach dem Ableben des Neuseeländers "Ungenauigkeiten und regelrechte Unwahrheiten" über die Todesursache verbreitet worden seien, habe der Agent in Absprache mit Neills Familie nun die Einzelheiten veröffentlicht.