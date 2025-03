Kein Scherz: YouTube-Star will Restaurant an seine Fans verschenken

Um an der Aktion teilzunehmen, können Fans sich noch bis zum 4. April bewerben. Im Rahmen eines Castings müssen dann Konzept und Speisen präsentiert werden, sodass am Ende drei Finalisten übrig bleiben, die jeweils ihr eigenes Pop-up-Restaurant bekommen werden. Wer hiermit den meisten Erfolg hat, gewinnt die Show und darf sich über sein eigenes Lokal freuen.

"Der Name ist Programm. Jeder von euch hat die Gelegenheit, sich zu bewerben, durch den kompletten Prozess zu gehen und am Ende des Tages mit einem schlüsselfertigen Traum-Restaurant dazustehen", verspricht der 27-Jährige.

Noch in diesem Jahr will Max nämlich ein Restaurant eröffnen und das ganze Abenteuer in einer neuen Video-Serie mit dem Titel "Dream Kitchen" veröffentlichen. Das hat er kürzlich auf seinem Kanal bekannt gegeben.

Auf seinem YouTube-Kanal fokussiert sich Maximilian Kolb (27) auf Inhalte rund ums Essen. © Instagram/maxxpane (Screenshot)

Auf diese Weise wolle er seinen Fans etwas zurückgeben und "jemandem, der eine geniale Idee hat, helfen, diese umzusetzen."

Schließlich sei das nicht immer leicht - besonders in der Gastronomie, meint der Influencer: "Jeder von uns hatte doch schon mal die Idee: Ich koche so eine geile Bolognese, die müsste ich eigentlich in einem Restaurant anbieten. Aber es gibt einfach so viele Hürden."

Was er damit meint: Neben einem hohen finanziellen Investment müssen sich künftige Restaurantbesitzer etwa auch mit den Behörden auseinandersetzen und einige Auflagen erfüllen, um ihren Laden zu eröffnen. Hinzu komme "der Schritt ins Ungewisse und das Risiko, mit dem all das verbunden ist", weiß Max.

Daher habe er schon lange darüber nachgedacht, ob er hier unterstützen könne. "Wie wäre es, all das, was ich zur Verfügung habe - also Kontakte, Netzwerke, finanzielle Mittel, Reichweite -, einer Person zur Verfügung zu stellen, die den Traum einer eigenen Gastronomie hat?", erklärt der 27-Jährige die Hintergründe seiner neuen Video-Serie.