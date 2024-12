Kein Sendeplatz mehr für Fritz Egner! Nach 45 Jahren ist Schluss

Moderator Fritz Egner (75) bedankte sich für die Zeit. © Henning Kaiser/dpa

"Ich wäre gern noch ein bisschen länger geblieben, aber der Sender hat für den Sendeplatz andere Pläne", zitierte der BR Egner in einer in München am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung.

Es sei demnach für ihn ein "großartiges Privileg" gewesen, insgesamt 45 Jahre lang zu moderieren.