Keine Chance für den Reißverschluss: Ex-Porno-Star Mia Khalifa lässt fast ihr Top platzen

London - Vorsicht beim tiefen Einatmen: Die ehemalige Pornodarstellerin Mia Khalifa (30) verzaubert Millionen ihrer Fans mit einem gewagten Video, in dem sie die Grenzen des Reißverschlusses ihres Oberteils austestet...

Dadurch präsentiert das Model plötzlich ein extrem tiefes Dekolleté, während sie den Kopf schüttelt und offensichtlich so tut, als wäre sie von ihrem eigenen Busen genervt. Direkt danach muss sie aber selbst laut loslachen.

Denn auf einmal holt der einstige Erotik -Star tief Luft und sorgt so dafür, dass der Reißverschluss an der Vorderseite ihres Oberteils langsam, aber sicher nach unten gleitet.

In dem Video sieht man die hübsche Libanesin in einem Jeans-Top, das zunächst nur ein klein wenig Ausschnitt zeigt. Doch das ändert sich im nächsten Moment.

Die 30-Jährige braucht gerade einmal fünf Sekunden, um das Netz mal wieder mit ihrer üppigen Oberweite zu beeindrucken - denn so lange dauert der Clip, den sie am gestrigen Freitag auf Twitter veröffentlicht hat.

Tatsächlich ist der Clip aber gar nicht brandneu. Bevor Mia die Szene nun auf Twitter veröffentlichte, hatte sie den Ausschnitt Ende Januar auch schon einmal bei Instagram gepostet, damals allerdings ein wenig versteckt in einer ganzen Reihe an Bildern.

In dem Insta-Beitrag klärte die 30-Jährige auch auf, was es mit dem Jeans-Outfit auf sich hatte: Sie trug dieses spezielle Top bei einem Fotoshooting in London für die Modemarke Aries.

Denn seit sie ihre nur knapp dreimonatige Porno-Karriere in den Jahren 2014/2015 beendet hat, verdient die brünette Schönheit als Model und auch mit Jobs in vielen anderen Bereichen ihr Geld, zum Beispiel als Sportkommentatorin oder eben als Social-Media-Influencerin.