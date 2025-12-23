Keine Geschenke, dafür pure Liebe: Das ist Weihnachten bei Günter Wallraff

Günter Wallraff lehnt den Konsumrausch an Weihnachten strikt ab. © Arne Dedert/dpa

"Den Konsumrausch lehne ich ab, aber gleichzeitig bin ich dagegen, Weihnachten abzuschaffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Stattdessen empfahl der 83-Jährige: "Wir sollten Weihnachten wieder so feiern, wie es der ursprünglichen Bedeutung entspricht: als Fest der Nächstenliebe. In diesem Sinne müssen wir es wieder mit Leben füllen."

Weihnachten sei das Fest, an dem man an andere denke. Dem könne man gerecht werden, indem man zum Beispiel mit der erweiterten Familie feiere, also auch Menschen einlade, die nicht zum engsten Kreis gehörten und an diesem gefühlt wichtigsten Tag des Jahres einsam seien.

Er selbst habe schon einmal Weihnachten im Obdachlosenheim verbracht, sagte Wallraff. In seiner eigenen Familie schenkten sich die Erwachsenen schon seit Jahren nichts mehr. "Kleine Kinder erwarten natürlich Geschenke und sollten sie auch bekommen."