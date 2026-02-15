Schock nach dem Dschungel: Camper beim Feiern belästigt
Köln - Umut Tekin ist nach seiner Teilnahme am "Dschungelcamp" zurück in Deutschland. Doch seine Heimkehr hat sich der 28-Jährige mit Sicherheit anders vorgestellt. Wenige Tage nach der Ankunft sei er belästigt worden.
Gemeinsam mit Reality-Kollege Jona Steinig (30) habe sich der Ravensburger auf den Weg nach Köln gemacht, um dort Karneval zu feiern.
In der Domstadt angekommen sei es jedoch für den 28-Jährigen unangenehm geworden, wie er jetzt in seiner Instagram-Story erzählt. Demnach habe sich bei den Feierlichkeiten ein Vorfall ereignet, den er erstmal habe verdauen müssen.
"Ich habe vorgestern beim Karneval einer Dame mehrmals gesagt, dass sie mich doch bitte in Ruhe lassen und mich nicht so bedrängen soll", erzählt der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer seinen rund 205.000 Anhängern.
Allerdings habe sich die Frau von der Ansage nicht beirren lassen und sei Umut dennoch sehr nahe gekommen - trotz mehrmaliger Hinweise habe sie auch nicht von ihm abgelassen. Die Not sei so groß gewesen, dass er dann schlussendlich seinen Kumpel um Hilfe gebeten habe.
Reality-Star ist überzeugt: Situation andersherum hätte für Ärger gesorgt
Der Influencer ist überzeugt, dass wenn die Situation andersherum gewesen wäre, es ein riesiges Theater gegeben hätte.
"Hätte das ein Mann bei einer Frau gemacht, dann wäre was los gewesen", mutmaßt der Reality-Star und führt aus: "Aber keiner hat was in dem Moment gemacht außer Jona."
Einmal in Fahrt lässt er seinen Fans noch einen Appell da. "Bitte tut mir einen Gefallen, auch an Karneval, wenn ihr feiert. Respektiert es, wenn ein Mensch in Ruhe gelassen werden möchte", so der 28-Jährige. Jeder solle seinen Spaß haben, aber man solle die anderen respektieren. Zudem sei es wichtig, dass alle aufeinander aufpassen würden.
Zuletzt nahm Umut Tekin an der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Zwar wurde er schon in der zweiten Runde ausgewählt, doch seiner Bekanntheit scheint das keinen Abbruch getan zu haben.
Titelfoto: Tag 4/RTL/dpa