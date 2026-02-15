Operation! RTL-Ikone Frauke Ludowig muss sich Eingriff unterziehen
Köln - Gil Ofarim (43) ist nach seinem Sieg im "Dschungelcamp" in aller Munde und ein gefragter Gesprächspartner. Auch RTL-Ikone Frauke Ludowig (62) freut sich über ein Interview mit dem Sänger - allerdings wird sie dabei ein optisches Accessoire tragen müssen.
Denn wenn die "Exclusiv"-Moderatorin den umstrittenen Rockmusiker zum Gespräch für die Doku "Der Fall Gil Ofarim" trifft, wird sie eine Augenklappe tragen.
"Ich habe auf dem rechten Auge eine neue Linse bekommen, meine alte war leider hinüber. Deshalb darf ich mich auch die nächsten Tage nicht schminken, das Auge braucht Ruhe und muss geschützt werden vor äußeren Einflüssen", erklärt die 62-Jährige gegenüber "BILD".
Die Operation habe demnach am vergangenen Montag stattgefunden. Kurz darauf sei das Interview mit dem frisch gekürten Dschungelkönig gewesen.
"Ich habe direkt wieder gearbeitet, bin aber jetzt für zwei Wochen im Home-Office", verrät die zweifache Mutter.
Nach Interview mit Gil Ofarim: Frauke Ludowig beklagt Kopfschmerzen
Allerdings habe sie nach dem Gespräch über Kopfschmerzen geklagt. Denn es sei doch noch sehr ungewohnt, nur mit einem Auge zu gucken. "Gerade bei Interviews läuft ja ganz viel über Augenkontakt. Klar ist das dann auch eine besondere Situation, wenn eben nur ein Auge funktioniert", so Frauke.
In der Doku, welche ab Sonntag (15. Februar) bei RTL+ zu sehen ist, geht es überwiegend um den Davidstern-Skandal. Unter anderem will Frauke von ihrem Gast wissen, ob er seine Aussagen im Nachhinein direkt bereut habe.
Aber auch über seinen Alkoholkonsum nach dem Vorfall spricht der 43-Jährige offen mit der RTL-Moderatorin. Denn Gil habe versucht, durch den Alkohol zu flüchten. Im Nachhinein bezeichne er das allerdings als sehr großen Fehler.
Wer das Gespräch zwischen Frauke Ludowig und Gil Ofarim nicht verpassen möchte, kann die Doku "Der Fall Gil Ofarim" bei RTL+ schauen.
