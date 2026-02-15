Operation! RTL-Ikone Frauke Ludowig muss sich Eingriff unterziehen

Köln - Gil Ofarim (43) ist nach seinem Sieg im " Dschungelcamp " in aller Munde und ein gefragter Gesprächspartner. Auch RTL -Ikone Frauke Ludowig (62) freut sich über ein Interview mit dem Sänger - allerdings wird sie dabei ein optisches Accessoire tragen müssen.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) muss sich einer Augen-Operation unterziehen. © Thomas Banneyer/dpa

Denn wenn die "Exclusiv"-Moderatorin den umstrittenen Rockmusiker zum Gespräch für die Doku "Der Fall Gil Ofarim" trifft, wird sie eine Augenklappe tragen.

"Ich habe auf dem rechten Auge eine neue Linse bekommen, meine alte war leider hinüber. Deshalb darf ich mich auch die nächsten Tage nicht schminken, das Auge braucht Ruhe und muss geschützt werden vor äußeren Einflüssen", erklärt die 62-Jährige gegenüber "BILD".

Die Operation habe demnach am vergangenen Montag stattgefunden. Kurz darauf sei das Interview mit dem frisch gekürten Dschungelkönig gewesen.

"Ich habe direkt wieder gearbeitet, bin aber jetzt für zwei Wochen im Home-Office", verrät die zweifache Mutter.