Glück perfekt! AWZ-Star wird erstmals Vater und verrät das Geschlecht
Wien - Das Glück bei "Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini (44) und "Sturm der Liebe"-Darstellerin Laura Rauch (38) ist perfekt! Die Schauspieler sind erstmals Eltern geworden.
"Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich. Wir hatten eine natürliche Geburt. Ich durfte dabei sein", verrät der 44-Jährige in einer Videobotschaft gegenüber RTL.
Ihr Baby habe am 4. Februar um 8.21 Uhr in Wien das Licht der Welt erblickt und der AWZ-Star habe seine Frau unterstützt, wo es nur gegangen sei. Sowohl moralisch als auch mit Worten.
"Ich habe sie gepusht, sie angefeuert und habe sie auch gehalten", macht der Schauspieler klar und führt aus: "Ich war wirklich in dem Moment dabei."
Auch jetzt habe er noch Gänsehaut, wenn er an das freudige Ereignis denke.
Doch nicht nur das: Laura und Riccardo lüften direkt noch zwei weitere Geheimnisse!
Denn während die beiden TV-Stars das Geschlecht ihres Kindes zunächst noch geheim gehalten haben, dürfen ihre Fans es nun wissen. "Ich bin stolzer Vater einer Tochter", gibt der 44-Jährige in dem Clip preis.
"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini verrät Namen seiner Tochter
Und auch den Namen ihrer neugeborenen Tochter verrät der "Alles was zählt"-Star voller Freude. Denn das Paar hat sein Kind Alba Fiorella genannt.
"Das heißt auf Italienisch Sonnenaufgang, Blümchen", lässt der Italiener die Fans der Daily-Soap wissen.
Doch das Wichtigste sei, dass seine Ehefrau, eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe. "Wir sind am selben Tag noch nach Hause gekommen und durften unser Familienglück zu Hause feiern."
Jetzt steht für den Schauspieler aber der Alltag an. "Ich darf jetzt Windeln wechseln, ich darf meine Frau im Wochenbett begleiten und unterstützen und das ist ein so unheimlich schönes Gefühl", schwärmt Riccardo, der das Gefühl aber nicht richtig beschreiben könne.
"Ich kann sagen wie toll und glücklich ich bin, aber das drückt nicht das aus, was ich empfinde und was ich fühle", macht der 44-jährige Italiener abschließend klar.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa