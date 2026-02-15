Glück perfekt! AWZ-Star wird erstmals Vater und verrät das Geschlecht

Wien - Das Glück bei " Alles was zählt "-Star Riccardo Angelini (44) und " Sturm der Liebe "-Darstellerin Laura Rauch (38) ist perfekt! Die Schauspieler sind erstmals Eltern geworden.

"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini (44) ist Vater geworden. © Henning Kaiser/dpa

"Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich. Wir hatten eine natürliche Geburt. Ich durfte dabei sein", verrät der 44-Jährige in einer Videobotschaft gegenüber RTL.

Ihr Baby habe am 4. Februar um 8.21 Uhr in Wien das Licht der Welt erblickt und der AWZ-Star habe seine Frau unterstützt, wo es nur gegangen sei. Sowohl moralisch als auch mit Worten.

"Ich habe sie gepusht, sie angefeuert und habe sie auch gehalten", macht der Schauspieler klar und führt aus: "Ich war wirklich in dem Moment dabei."

Auch jetzt habe er noch Gänsehaut, wenn er an das freudige Ereignis denke.

Doch nicht nur das: Laura und Riccardo lüften direkt noch zwei weitere Geheimnisse!

Denn während die beiden TV-Stars das Geschlecht ihres Kindes zunächst noch geheim gehalten haben, dürfen ihre Fans es nun wissen. "Ich bin stolzer Vater einer Tochter", gibt der 44-Jährige in dem Clip preis.