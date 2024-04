Keine "Kenergy": Ryan Gosling wollte Auftritt bei den Oscars absagen

New York - Ryan Gosling (43) spielte im Film - hit "Barbie" den Freund Ken der Protagonistin. Im Zuge der Dreharbeiten nahm der Schauspieler den Song "I´m just Ken" auf. Dieser wurde als "Bester Song" für einen Oscar nominiert, wollte ihn dort aber nicht performen.

Ryan Gosling (43) bei seiner Oscar-Performance von "I´m just Ken". © dpa/Chris Pizzello

Am 10. März fanden die "Academy Awards" statt. Während der Show legte der Hollywood-Star eine legendäre Performance zu seinem Song "I´m just Ken" hin, dabei wollte er das Ganze am Anfang gar nicht!

Dies gab der 43-Jährige in der "Tonight Show starring Jimmy Fallon" zu, wo er am Donnerstag zu Gast war. Er sei nicht interessiert, live aufzutreten, da alles passieren könne, sagte der 43-Jährige zur "Academy".

"100 Prozent nein (...) Da gibt es zu viel Dinge, die schiefgehen könnten", so der Barbie-Schauspieler zu Fallon.

Die Gründe, weswegen er schließlich doch zustimmte: Die Liebe seiner Töchter zu Barbie. Vielleicht spielten auch der Überraschungsauftritt des "Guns N´Roses"-Gitarristen Slash (58), der Musiker Mark Ronson (48), der bei seinem Auftritt mitwirkte und die Hintergrundtänzer eine Rolle.

Ryan Gosling war als "Bester Nebendarsteller" für einen Oscar nominiert, gewann allerdings nicht.