"Keine Lust drauf": "The Zone of Interest"-Schauspieler schließt mit Nazi-Rollen ab

Schauspieler Christian Friedel will keine Nazi-Rollen mehr spielen. Ein berühmter Hollywood-Regisseur könnte ihn umstimmen.

Von Sabrina Szameitat Berlin/Magdeburg - Der deutsche Schauspieler Christian Friedel (45, "The Zone of Interest") will zunächst auf Rollen verzichten, in denen er einen Nationalsozialisten verkörpert.

Schauspieler Christian Friedel (45, "The Zone of Interest") wurde in Magdeburg geboren und lebt mittlerweile in Dresden. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa "Ich hatte auch einige internationale Anfragen, mal wieder einen Nazi zu spielen. Da hatte ich jetzt keine Lust drauf", sagte Friedel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In dem Auschwitz-Film "The Zone of Interest" (2023) hat Friedel an der Seite von Sandra Hüller (46) den KZ-Kommandanten Rudolf Höß (1901-1947) gespielt. Das Drama von Jonathan Glazer (59) gewann 2024 den Oscar in den Kategorien "Bester internationaler Film" und "Bester Ton". "Wenn ein Film besondere Aufmerksamkeit erregt hat und sehr erfolgreich war, dann denken sich die Leute manchmal: Ach, den Schauspieler oder die Schauspielerin wieder damit thematisch zu verbinden und in diese Zeit zu gehen, das könnte doch gut klappen'", erläuterte der in Magdeburg geborene Friedel.

Friedel aktuell in Erfolgsserie "The White Lotus" zu sehen