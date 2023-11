Kendall Jenner feiert Weihnachten im November - und lässt dafür alle Hüllen fallen!

Kendall Jenner (28) ist bereits seit Jahren im Model-Business und weiß daher ganz genau, mit ihren Reizen zu spielen. © JULIEN DE ROSA / AFP

Im Rahmen einer weihnachtlichen Werbekampagne des französischen Modeunternehmens "JACQUEMUS" brachte die zweitjüngste Kardashian-Jenner-Schwester die mehr als 6,1 Millionen Instagram-Follower des Labels mithilfe von drei ganz besonderen Beiträgen ordentlich ins Schwitzen. Und stimmt bereits auf die kommenden Feiertage ein!

Während sie in einem kurzen, witzigen Clip mit einem Grinsen im Gesicht, in einem roten, flauschigen Bademantel die Treppen eines Hauses auf Skiern nach unten rast, lässt sie in einer dazu passenden Bilderreihe bereits die ersten Hüllen fallen.

Darin posiert sie nämlich nicht nur in einem schicken Zweiteiler auf Schlittschuhen, einem kuscheligen Mantel oder einem weißen Flausch-Pullover. Auf einer Aufnahme, auf der sie sich auf einer Couch rekelt, trägt die 28-Jährige nichts als einen weißen Slip am Körper und einer roten Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf.

Passend dazu blickt sie verführerisch in die Kamera, ihre Brüste werden von nichts als ihren eigenen Händen bedeckt.