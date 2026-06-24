Partnerlook und "praktisch unzertrennlich": Kendall Jenner vorm nächsten Schritt

Byron Bay, Australien – Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) sind vor dem Geburtstag des Schauspielers nach Down Under gereist und haben damit ihre Beziehung aufs nächste Level gehoben.

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28, l.) sollen "unzertrennlich" sein, wollen nun den 29. Geburtstag des Schauspielers zusammen feiern. © Screenshot/Instagram/udon.shin.official

Das Supermodel wurde am Dienstag zusammen mit dem Star aus "Wuthering Heights - Sturmhöhe" in seinem Heimatland gesichtet.

Für ihre neueste internationale Reise glichen die beiden Liebenden ihre Outfits in leuchtenden Regenmänteln aneinander an. Das Model trug einen blauen Mantel und ein passendes Bandana.

Jacob hingegen entschied sich für eine gelbe Jacke und eine Baseballkappe, während beide mit seinem Hund spazierten.

Ein Insider erzählte gegenüber Page Six, dass der Reality‑Star "definitiv eine Zukunft" mit dem Schauspieler aus "The Kissing Both" sehe und beide "seit Beginn ihrer Beziehung praktisch unzertrennlich" seien.

Die Quelle teilte mit, dass Kendall Jenner und Jacob Elordi "gerade in der Phase seien, in der sie alles zusammen machen wollen, und es sei ziemlich ernst geworden".