Kendall Jenner lässt auf Instagram erneut die Hüllen fallen

Los Angeles - Kendall Jenner (30) zeigt sich auf Instagram immer wieder mit reizenden Schnappschüssen. Nun lässt die Schwester von Kylie Jenner (28) erneut tief blicken und posiert für die Kamera splitterfasernackt.

Kendall Jenner (30) strahlt mit ihrer natürlichen Schönheit. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auf dem ersten Bild ihres Beitrages sieht man die brünette Schönheit noch mit Slip und Top - mit einem Wisch nach rechts wird man dann von ihrer Nacktheit überrascht.

Auf dem Bauch liegend schaut sie mit einem unschuldigen Blick in die Kamera. Im Fokus ist dabei ihr von der Sonne angestrahlter Po.



Auch beim übernächsten Foto wird ihr Hintern direkt abgelichtet. Davor posiert sie mit nackter Oberweite vor dem Spiegel, die lediglich durch ihre Hand abgedeckt wird.