Kendall Jenner lässt auf Instagram erneut die Hüllen fallen
Los Angeles - Kendall Jenner (30) zeigt sich auf Instagram immer wieder mit reizenden Schnappschüssen. Nun lässt die Schwester von Kylie Jenner (28) erneut tief blicken und posiert für die Kamera splitterfasernackt.
Auf dem ersten Bild ihres Beitrages sieht man die brünette Schönheit noch mit Slip und Top - mit einem Wisch nach rechts wird man dann von ihrer Nacktheit überrascht.
Auf dem Bauch liegend schaut sie mit einem unschuldigen Blick in die Kamera. Im Fokus ist dabei ihr von der Sonne angestrahlter Po.
Auch beim übernächsten Foto wird ihr Hintern direkt abgelichtet. Davor posiert sie mit nackter Oberweite vor dem Spiegel, die lediglich durch ihre Hand abgedeckt wird.
Im Podcast "In Your Dreams" dementierte Kendall die seit Langem bestehenden Gerüchte von möglichen Beauty-Eingriffen. Die Meinungen im Netz waren meist ganz klar. So sind viele überzeugt, dass die 30-Jährige unter anderem ihre Nase operieren ließ.
"Ich werde jetzt nicht hier sitzen und irgendjemanden davon überzeugen, dass ich keine Arbeiten an mir habe machen lassen", sagte das Model. "Ich bin nur hier, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, nämlich dass ich mich noch nie einer Schönheitsoperation im Gesicht unterzogen habe. Gar keiner. Ich habe nie etwas machen lassen", hieß es weiter.
"Ich habe mir zweimal Baby-Botox in die Stirn spritzen lassen. Das ist alles", beteuerte die Kardashian-Schwester.
Titelfoto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP