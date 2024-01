"Ein schöner Rücken ..." Welcher Superstar zeigt sich denn hier von seiner Schokoladenseite?

Barbados - Wer fast 300 Millionen Follower auf Instagram hat, der weiß offenbar ganz genau, was seinen Fans gefällt! Model, Unternehmerin und Star-Influencerin Kendall Jenner (28) begeistert ihre Follower derzeit mit einer Fotostrecke aus ihrem paradiesischen Urlaub. Dabei setzt sie all ihre Schokoladenseiten gekonnt in Szene.