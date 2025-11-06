Zum Geburtstag: Kendall Jenner zieht blank - und das gleich mehrfach
Karibik - Am 3. November feierte die zweitjüngste Kardashian-Jenner-Schwester Kendall ihren 30. Geburtstag. Mit gleich mehreren Bildern ließ sie ihre Fans an ihrer Strandparty in der Karibik teilhaben - und verdrehte ihnen mit einigen äußerst pikanten Aufnahmen die Köpfe.
Die ersten Schnappschüsse veröffentlichte sie bereits am Dienstag, am Mittwoch folgten dann die nächsten - und die hatten es wirklich in sich.
Auf insgesamt 15 Fotos teilte sie nicht nur traumhafte Strand- und Himmelsaufnahmen. Auch ihren Körper stellte sie dabei stolz zur Schau.
Ganz egal, ob im knappen Bikini oder ganz ohne Klamotten: Jenner weiß genau, wie sie für Begeisterung sorgen kann.
So sitzt sie auf einem der Bilder komplett nackt im Schneidersitz am Strand, ihren Rücken hat sie dabei der Kamera zugedreht, im Hintergrund beeindrucken die Welle. Auf einem weiteren liegt sie im Sand, trägt nichts weiter als ein grünes Bikini-Höschen. Ihre Nippel sind dabei nur von zwei Sandhäufchen bedeckt.
Eine weitere Aufnahme zeigt das Model, das es sich oberkörperfrei in einer Hängematte gemütlich gemacht hat. Jenners Augen sind geschlossen, ihren Kopf hat sie zur Seite gedreht und gegen ihren Arm gelehnt. Auf ihren Brüsten liegt ein Buch der Schriftstellerin Lucille Clifton (†73).
Kendall Jenner ließ ihre Fans an ihrem Geburtstag auf Instagram teilhaben
Geburtstagsparty mit ihren Liebsten in der Karibik
Ihren runden Geburtstag zelebrierte Jenner auf der karibischen Insel Mustique - im Beisein ihrer engsten Freunde und Familie.
Neben dem berühmt-berüchtigten Kardashian-Jenner-Clan waren unter anderem auch Hailey Bieber (28) und ihr Ehemann - Superstar Justin Bieber (31) - dabei.
Erstere widmete dem Model auf Instagram schließlich auch ein paar liebevolle Worte: "Ich liebe dich, meine süße, wunderschöne, beste Freundin", schrieb die "Rhode"-Unternehmerin in einer Story und teilte dazu ein Selfie von sich, Jenner und der Musikerin Justine Skye (30) von der Party.
"Wir machen dieses verdammte Leben wirklich gemeinsam durch! Für immer!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/kendalljenner, Savion Washington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP