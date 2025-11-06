Zum Geburtstag: Kendall Jenner zieht blank - und das gleich mehrfach

Karibik - Am 3. November feierte die zweitjüngste Kardashian-Jenner-Schwester Kendall ihren 30. Geburtstag. Mit gleich mehreren Bildern ließ sie ihre Fans an ihrer Strandparty in der Karibik teilhaben - und verdrehte ihnen mit einigen äußerst pikanten Aufnahmen die Köpfe.

In der Karibik zelebrierte Kendall Jenner (30) ihren Geburtstag. © Instagram/Screenshot/kendalljenner

Die ersten Schnappschüsse veröffentlichte sie bereits am Dienstag, am Mittwoch folgten dann die nächsten - und die hatten es wirklich in sich.

Auf insgesamt 15 Fotos teilte sie nicht nur traumhafte Strand- und Himmelsaufnahmen. Auch ihren Körper stellte sie dabei stolz zur Schau.

Ganz egal, ob im knappen Bikini oder ganz ohne Klamotten: Jenner weiß genau, wie sie für Begeisterung sorgen kann.

So sitzt sie auf einem der Bilder komplett nackt im Schneidersitz am Strand, ihren Rücken hat sie dabei der Kamera zugedreht, im Hintergrund beeindrucken die Welle. Auf einem weiteren liegt sie im Sand, trägt nichts weiter als ein grünes Bikini-Höschen. Ihre Nippel sind dabei nur von zwei Sandhäufchen bedeckt.

Eine weitere Aufnahme zeigt das Model, das es sich oberkörperfrei in einer Hängematte gemütlich gemacht hat. Jenners Augen sind geschlossen, ihren Kopf hat sie zur Seite gedreht und gegen ihren Arm gelehnt. Auf ihren Brüsten liegt ein Buch der Schriftstellerin Lucille Clifton (†73).