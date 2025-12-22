Seit Jahren verkuppelt sie Single-Bauern: Hat sich Inka Bause in einen verliebt?
Köln - Seit mittlerweile 20 Jahren verkuppelt Inka Bause (57) bei "Bauer sucht Frau" Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Jetzt hat die Moderatorin aber darüber ausgepackt, ob sie sich selbst in einen der Teilnehmer verknallen könnte.
Unzählige Bauern haben Dank ihr bereits die Frau fürs Leben gefunden - für sie selbst war bislang aber nicht der Richtige dabei, auch wenn sie sich durchaus in einen verlieben würde.
Das hat die RTL-Ikone jüngst im Interview mit BILD preisgegeben. "Ich habe schon tolle Bauern kennengelernt. Wirklich beeindruckende Männer. Aber die machen mir keinen Hof. Die wissen genau, was sie wollen, und dass ich als Frau aus der Großstadt vielleicht nicht die bin, die bleibt", verrät sie.
Gewohnt locker und humorvoll betont sie, dass sie den TV-Dauerbrenner schließlich nicht für sich selbst moderiere, sondern für sämtliche Single-Landwirte.
In der laufenden Staffel feiert Inka Bause nicht nur ihr persönliches Jubiläum bei "Bauer sucht Frau" - auch die Quoten sind aktuell ein großer Grund zum Feiern. "Wir haben über 15 Prozent Marktanteil! Das ist in der heutigen Fernsehlandschaft eine Sensation."
Inka Bause hat "Bauer sucht Frau" umgekrempelt
Den Aussagen der TV-Verkupplerin zufolge hätte sich das langjährige Erfolgsformat zuletzt eindrucksvoll gegen andere Shows durchgesetzt. "Wenn du heute hörst, dass eine Sendung zulegt, denkst du doch, du wirst veralbert. Aber wir sind Tagessieger", freut sich die Moderatorin.
Das dürfte unter anderem wohl auch auf ihr Konto gehen. Denn: Vor der derzeit ausgestrahlten Staffel soll die 57-Jährige den Laden hinter den Kulissen etwas umgekrempelt haben, erklärt sie.
"Ich hab' vor der aktuellen Staffel gesagt: Ich will das nicht mehr. Dieses 'Hallo und herzlich willkommen', das war mir zu altbacken. Ich wollte keine brave Ansage-Tante mehr sein. Ich wollte es moderner, frischer, näher an den Sehgewohnheiten der Menschen."
Und siehe da: Der Erfolg gibt ihr recht! Auch wenn RTL leichte Bedenken hatte, wie sie sagt. Aktuell fiebert sie insbesondere mit Bauer Friedrich (29) mit. "Ich bin begeistert von Friedrich – wie ganz Deutschland, glaube ich."
Am Montagabend zeigt RTL das große Finale der 21. Staffel (20.15 Uhr), inklusive des großen Wiedersehens direkt im Anschluss.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa