Kerstin Ott fuhr mit Fahrrad auf Autobahn

Kerstin Ott (42) hat bereits viel erlebt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die in Heide in Schleswig-Holstein lebende 42-Jährige war am Freitagabend bei "DAS!" auf dem Roten Sofa zu Gast. Im Gespräch mit Moderatorin Ilka Petersen (47) ging es hauptsächlich ums neue Album, den erfolgreichen Kampf gegen ihre Nikotinsucht und kritischen Alkoholkonsum vor Konzerten.



Doch eine Frage schien die Gastgeberin brennend zu interessieren. "Ich arbeite auch beim Radio", schob sie erklärend vorweg. Unter anderem war sie jahrelang Moderatorin der NDR2-Morgensendung "Ponik und Petersen" und erhielt dafür im Jahr 2012 den Deutschen Radiopreis.

Während ihrer Arbeit fiel Petersen etwas bei den Verkehrsmeldungen auf. Ab und zu würden Radfahrer auf der Autobahn gemeldet.

"Jedes Mal denke ich: 'Wie kommt ein Radfahrer auf die Autobahn?'", sagte sie und spielte den Ball zur Sängerin: "Ich habe gehört, du kannst mich da aufklären ..."

Statt auszuweichen, antwortete Ott zustimmend. "Ich habe das auch schon mal gemacht." Wie es dazu kam, verriet sie ihrer Gastgeberin auf dem Roten Sofa auch.