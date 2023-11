Kerstin Ott posiert nackt für PETA: "Konnte diese Trucks schon lange nicht mehr ertragen"

Kerstin Ott (41) posiert für PETA und lebt nach eigenen Angaben selbst auch vegan. © Marc Rehbeck

Mit gleich zwei Fotos engagiert sich die 41-Jährige nun zusammen mit PETA gegen Tierleid.

Für eines der beiden Bilder zog die Schlagersängerin sogar blank. Ihr Rücken wurde dafür allerdings in "Fleischteile" wie bei einem Rind oder Schwein eingeteilt. Der Slogan: "Alle Tiere haben die gleichen Teile."

Die zweite Aufnahme zeigt Kerstin Ott mit ernstem Blick und einem ausblutenden Ferkel vor sich auf einem Teller.

Die Botschaft ist klar, so PETA: Nur eine vegane Lebensweise verhindert Tierquälerei. Dazu der Schriftzug "Das Lachen ist mir vergangen", vermutlich in Anlehnung an ihren ersten Hit "Die immer lacht".

"Ich lebe vegan, diese Entscheidung fiel durch verschiedene Ereignisse", zitiert PETA Kerstin Ott. "Ich konnte diese Trucks mit lebendigen Tieren auf den Autobahnen, die von A nach B gefahren werden, schon lange nicht mehr ertragen."

Videos und Beiträge von der Tierrechtsorganisation hätten das Vorhaben der Sängerin unterstrichen und ihr Bewusstsein wachgerüttelt.