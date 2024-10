Kerstin Ott spricht über ihre Spielsucht und Obdachlosigkeit

Kerstin Ott (42) hat ihre Sucht überwunden. Auch das Rauchen und das Trinken habe sie aufgegeben und lebt inzwischen vegan. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

In die Sucht sei sie recht schnell geraten, so die Schlagersängerin. Heute könne sie es nur noch schlecht nachvollziehen, was sie damals daran so wahnsinnig begeistert habe.

"Es war wie eine Fernbedienung. Ich hab den ganzen Tag auch schon gearbeitet, um dann abends endlich wieder in dieser Spielhalle zu sitzen und mein hart verdientes Geld da rein zu schmeißen."

Aber nicht nur das. Auch mit dem Geld für Arbeitsmaterialien fütterte die damals selbständige Malerin die Automaten.

Dann begann sie eine Ausbildung bei der Polizei. Weniger Gehalt, aber auch mit der Kasernierung sei sie nicht zurechtgekommen und habe schnell gemerkt, dass sie diesen Job nicht weiter ausüben könne.

Sie ging zurück in ihre alte Stadt, hatte dort aber keine Wohnung und auch keinen Kundenstamm mehr.

"Da habe ich dann zwei Monate gehabt, in denen ich leider keine Wohnung mehr hatte mit meiner damaligen Partnerin." Mal schliefen sie bei Freunden, aber eben auch mal im Auto. "Das war nicht so cool", erinnert sich Kerstin Ott im Gespräch.