Kerstin Ott setzt Drohung in die Tat um

Hamburg - Kerstin Ott (42) greift zu teils ungewöhnlichen Erziehungsmethoden zurück, wie sie jüngst in der " NDR Talk Show " erzählte.

Kerstin Ott (42) begann ihre Karriere mit dem Song "Die immer lacht". © Britta Pedersen/dpa

Leibliche Kinder hat die in Heide in Schleswig-Holstein lebende Schlagersängerin keine. Allerdings brachte ihre Partnerin Karolina, mit der sie seit 2017 verheiratet ist, ihre beiden Töchter Laura und Lilli mit in die Ehe. Die ältere ist bereits ausgezogen, die 15 Jahre alte Lilli wohnt noch zu Hause.

An ihrer Erziehung ist Ott ebenfalls beteiligt.

"Wie seid ihr so als Eltern?", wollte Hubertus Meyer-Burckhardt (68) von der 42-Jährigen wissen. "Eine Tochter will was ausprobieren mit 15, seid ihr streng?"

"'Konsequent' ist das richtige Wort, streng bin ich eher nicht", erwiderte Ott. Ihre Mimik bei der Antwort ließ den Moderator schlussfolgern: "Ich habe das Gefühl, da ist ein fließender Übergang zwischen konsequent und streng."

Es komme halt darauf an, worum es gehe, machte die gelernte Malerin und Lackiererin klar. "Wir haben so Abmachungen und wenn die nicht eingehalten werden, dann kann ich auch streng werden und auch konsequent. Müll rausbringen ist so ein Ding."