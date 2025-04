Missbrauch im Pflegeheim! So traumatisch war die Kindheit von Kerstin Ott

Heide - Sie blickt auf eine bewegte Kindheit zurück! Schlager-Star Kerstin Ott (43, "Die immer lacht") hat in ihrem Leben schon so einiges erlebt - Alkohol- und Spielsucht, Obdachlosigkeit, aber vor allem ihre Kindheit war alles andere als einfach.

Schlager-Star Kerstin Ott (43) erlebte eine schlimme Kindheit im Pflegeheim. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Im Podcast "Hörbar Rust" mit Moderatorin Bettina Rust (57) sprach Ott nun über ein besonders bedrückendes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit.

Im Alter von drei Jahren war die Sängerin in ein Pflegeheim gekommen. Diese Zeit im sehr frühen Stadium ihres Lebens war sehr einprägsam für sie. "Ich war nicht diszipliniert, ich hatte einfach keine Chance", berichtete Ott über ein traumatisches Kapitel. "Dieser Erzieher, der auf uns aufgepasst hat, war einfach über 100 Kilo schwer. Und der hat auch immer so wahnsinnig laut geschrien, wenn ihm was nicht gepasst hat."

Die Folgen davon spürt sie heute noch. "Das kann ich bis heute nicht, wenn jemand rumschreit", gab die 43-Jährige zu.

Im Verlauf des Gesprächs mit Rust kamen weitere erschütternde Details aus der Kindheit der Schlager-Sängerin ans Licht. "Der Erzieher hat auch seinen fetten Körper eingesetzt, um sich auf ein Kind raufzuschmeißen, wenn das (Schreien, Anm. d. Red.) nicht funktioniert hat", erinnerte sie sich.

Ihr Aufenthalt in dem Heim wurde von Gewalt und Einschüchterung geprägt, wie Ott berichtete. "Da lernt man schnell, diszipliniert zu sein", erklärte die Sängerin.