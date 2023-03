Schlager-Star Kerstin Ott nach Auszeit zurück im Rampenlicht

Schlager-Star Kerstin Ott (41) zeigte sich bei der Musical-Premiere von "Romeo & Julia - Liebe ist alles" erstmals wieder in der Öffentlichkeit. © IMAGO / Gartner

Bei der Premiere des Musicals "Romeo & Julia - Liebe ist alles" in Berlin zeigte sich die 41-Jährige gemeinsam mit Ehefrau Karolina Köppen (41) erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Gut erholt strahlte das Paar mit den Scheinwerfern um die Wette.

"Uns geht es super. Wir hatten gerade eine Auszeit", zeigte sich Ott am Mikrofon der Bunten sichtlich erholt. "Wir freuen uns, heute mal wieder ein bisschen im Getümmel unter Menschen zu sein."

Und natürlich waren die Schlager-Sängerin und ihre Gattin auch auf das Musical gespannt. "Wir freuen uns tierisch", sagte die Norddeutsche.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Ott dann auch ihr Ergebnis des Abends mit. "Die Darsteller und Darstellerinnen waren toll (besonders die Amme 👌👌👌)", schrieb sie in einem Post. "Die Musik hat mir oft Gänsehaut gezaubert 💕auch die gesamte Umsetzung…. Einfach sehr gelungen!"

Die Rückkehr ins Rampenlicht scheint der 41-Jährigen also gefallen zu haben. Doch wie hat sie die Auszeit eigentlich verbracht? Bei ihrer Ankündigung hatte sie erklärt: "Ich glaube, dass wir viele Jahre richtig abgeliefert haben. Die Familie genießen, ein bisschen rausgehen, in den Urlaub fahren, das ist genau das, was wir gerade anstreben, und da freue ich mich tierisch drauf."