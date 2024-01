So reagierte Kerstin Otts Mutter auf ihren neuen Song "Alte Liebe rostet nie"

Heide - Am Freitag erschien Kerstin Otts (41, " Die immer lacht" ) neuer Song "Alte Liebe rostet nie". Aber was sagte ihre Mutter zu dem Lied?

Kerstin Ott (41) veröffentlichte am Freitag ihre neue Single. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Kerstin Ott ist seit ihrem Hit "Die immer lacht" aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Ihre vier Studioalben erlangten Platin-Status oder zumindest Gold.

Innerhalb nur eines Tages wurde auch ihr neuer Song "Alte Liebe rostet nie" 145.753 Mal (Stand: 13. Januar, 21.14 Uhr) auf YouTube angeklickt. Tendenz stark steigend.

Ihre Fans scheinen der Schlager-Queen auch nach all den Jahren weiterhin treu ergeben zu sein und überhäuften die 41-Jährige mit Lob und Glückwünschen für das neue Lied.

"Dieser Song ist der absolute Hammer. Läuft bei mir seit heute Morgen in Dauerschleife", heißt es unter anderem auf Instagram in den Kommentaren zur neuen Single. Oder: "Das ist jetzt schon mein Lieblingslied."

Auch ihre Mutter schien von "Alte Liebe rostet nie" durchaus angetan zu sein. "Als ich den Song meiner Mutti zum ersten Hören geschickt habe, hat sie geschrieben: 'Das Badewasser, in dem ich dich gebadet habe, muss was ganz Besonderes gewesen sein. Kann mich noch dran erinnern, dass du das oft getrunken hast'", verriet die Sängerin in ihrem Instagram-Post.

"Ich musste so lachen", so Ott.