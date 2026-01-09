Charlotte Würdig sorgt plötzlich mit Paarfoto für Aufsehen

Berlin - Immer wieder betont Charlotte Würdig (45), wie glücklich sie als Single sei. Umso überraschender ist das Paarfoto, welches sie nun in den sozialen Medien teilt. Doch das steckt wirklich dahinter.

Noah (42) sei laut ChatGPT Charlotte Würdigs (45) große Liebe. © Instagram: charlottewuerdig

Die Moderatorin, die seit der Trennung von Sido im Jahr 2020 offiziell Single ist, zeigt auf dem Beitrag einen unbekannten Mann, den sie nun "endlich vorstellen" möchte.

Zudem gibt sie sämtliche Informationen preis: "Noah, 42 Jahre, Investor & Unternehmer. Das Besondere an ihm: Er ist ruhig stark. Kein Getöse, kein Ego-Feuerwerk. Präsenz statt Performance".

Noah sei beschützend, ohne einzuengen und verlässlich, ohne langweilig zu sein.

Auf den ersten Blick wirkt der Schnappschuss wie die Bekanntgabe einer neuen Liebe – doch sie stellt schnell klar: Bei dem Foto handelt es sich um ein Bild nach ihrer KI-generierten Wunschvorstellung.

"Wir brauchen uns nicht – wir wählen uns. So, unsere Story… LAUT ChatGPT", witzelt die TV-Bekanntheit. Die künstliche Intelligenz habe ihren Traummann nicht nur im Aussehen, sondern auch im Charakter nach ihren Vorstellungen erschaffen. In einem kurzen Nachsatz macht sie dennoch deutlich: "Wenn ihn jemand kennt… Bitte melden."